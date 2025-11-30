IRCTC Tour Package: एक ही सफर में 11 धार्मिक डेस्टिनेशंस, इस श्री रामायण यात्रा में कितना आएगा खर्च?
IRCTC 'श्री रामायण यात्रा' नाम की 16 रात और 17 दिनों का टूर पैकेज (IRCTC Tour Package) लेकर आया है, जिसमें भारत और नेपाल के 11 प्रमुख धार्मिक स्थल शामिल हैं। यह यात्रा 2 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और इसमें राम जन्मभूमि, जनकपुर, नासिक, चित्रकूट, हम्पी और रामेश्वरम जैसे स्थान शामिल हैं। किराए में यात्रा, ठहरने, भोजन और दर्शनीय स्थल शामिल हैं।
अगर आप रामायण से जुड़ी पवित्र स्थलों की यात्रा एक ही ट्रिप में करना चाहते हैं, तो IRCTC आपके लिए शानदार मौका लेकर आया है। श्री रामायण यात्रा नाम का यह टूर पैकेज (IRCTC Tour Package) 16 रात-17 दिनों का है, जिसमें भारत और नेपाल के 11 प्रमुख धार्मिक स्थान शामिल हैं। इस यात्रा में राम जन्मभूमि से लेकर जनकपुर, नासिक, चित्रकूट, हम्पी और रामेश्वरम तक पूरे रामायण सर्किट को कवर किया गया है।
इस यात्रा में क्या-क्या शामिल है?
टूर का नाम: श्री रामायण यात्रा
अवधि: 16 रात / 17 दिन
यात्रा मार्ग: दिल्ली - अयोध्या - जनकपुर - सीतामढ़ी - बक्सर - वाराणसी - प्रयागराज - श्रृंगवेरपुर - चित्रकूट - नासिक - हम्पी - रामेश्वरम - दिल्ली
ट्रेन: भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन
सीटें: कुल 150
यात्रा शुरू: 02 दिसंबर 2025 से
किस स्टेशन से चढ़ सकते हैं?
बोर्डिंग: दिल्ली सफदरजंग, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, टुंडला, इटावा, कानपुर, लखनऊ
डीबोर्डिंग: झांसी, ग्वालियर, आगरा कैंट, मथुरा, दिल्ली सफदरजंग
कितना आएगा खर्च? (प्रति व्यक्ति)
1. Superior AC I (Coupe)
सिर्फ डबल शेयर: ₹1,79,515
2. AC I (Cabin)
सिंगल: ₹1,85,950
डबल: ₹1,66,380
ट्रिपल: ₹1,63,585
बच्चा (5-11 वर्ष): ₹1,51,515
3. Deluxe AC II Tier
सिंगल: ₹1,59,690
डबल: ₹1,40,120
ट्रिपल: ₹1,37,325
बच्चा: ₹1,25,250
4. Comfort AC III Tier
सिंगल: ₹1,37,545
डबल: ₹1,17,975
ट्रिपल: ₹1,15,180
बच्चा: ₹1,07,615
यात्रा में कौन-कौन सी जगहें कवर होंगी?
अयोध्या
राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमान गढ़ी, राम की पैड़ी
जनकपुर (नेपाल)
राम-जानकी मंदिर, धनुष धाम, परशुराम कुंड
सीतामढ़ी (बिहार)
जानकी मंदिर, पुनौरा धाम
बक्सर
रामरेखा घाट, रmeshwar नाथ मंदिर
वाराणसी
काशी विश्वनाथ मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन, गंगा आरती
प्रयागराज
त्रिवेणी संगम, हनुमान मंदिर
चित्रकूट
गुप्त गोदावरी, राम घाट, सती अनुसूया मंदिर
नासिक
त्र्यंबकेश्वर, पंचवटी, सीता गुफा, कालाराम मंदिर
हम्पी
अंजनाद्री हिल, विरुपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर
रामेश्वरम
रामनाथस्वामी मंदिर, धनुषकोडी
किराए में क्या-क्या मिलेगा? (Inclusions)
किराए में भारत गौरव डीलक्स एसी ट्रेन में यात्रा, 3-स्टार होटल में 8 रात का स्टे, ट्रेन और ऑफ-बोर्ड दोनों जगह शुद्ध शाकाहारी भोजन, AC बसों से लोकल ट्रांसफर और साइटसीइंग, सभी स्मारकों की एंट्री, लोकल गाइड और पूरी यात्रा में IRCTC टूर मैनेजर मिलेगा।
