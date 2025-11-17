IRCTC Tour Package: रेलवे दे रहा एक ही ट्रिप में 7 ज्योतिर्लिंग दर्शन का मौका, कितना आएगा खर्च?

नई दिल्ली। आईआरसीटीसी (IRCTC Tour Package) ने आध्यात्मिक यात्रियों के लिए एक खास धार्मिक पैकेज ''7 ज्योतिर्लिंग यात्रा'' की घोषणा की है। यह यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से 18 नवंबर 2025 से 29 नवंबर 2025 तक की होगी। 11 रात और 12 दिन की इस यात्रा में देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों और तीर्थस्थलों के दर्शन कराए जाएंगे।

यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग (Omkareshwar Jyotirlinga), महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग (Mahakaleshwar Jyotirlinga), द्वारकाधीश मंदिर (Somnath Jyotirlinga), नागेश्वर ज्योतिर्लिंग (Dwarkadhish temple & Nageshwar Jyotirlinga), सोमनाथ ज्योतिर्लिंग (Somnath Jyotirlinga), त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग (Triambkeshwar Jyotirlinga,), भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग (Bhimashankar Jyotirlinga) और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग (Grishneshwar Jyotirlinga) के दर्शन करवाए जाएंगे। इन सभी स्थलों को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है।

भारतीय रेल की भारत गौरव पर्यटक ट्रेन इस यात्रा के लिए योग नगरी ऋषिकेश, हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ, कानपुर, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई और ललितपुर से यात्रियों को बोर्डिंग सुविधा देगी। यात्रा के प्रमुख ठहरावों में उज्जैन, द्वारका, सोमनाथ (वेरावल), नासिक रोड, खड़की और औरंगाबाद शामिल हैं।

हर स्थान पर भक्तों को मंदिरों के दर्शन, स्थानीय भ्रमण, भोजन और रात्रि विश्राम की सुविधाएं दी जाएंगी।

ट्रेन और पैकेज कैटेगरी

कुल 767 बर्थ की क्षमता वाली इस ट्रेन में तीन श्रेणियां उपलब्ध होंगी।

कंफर्ट (2AC): ₹54390

स्टैंडर्ड (3AC): ₹52425

इकोनॉमी (स्लीपर): ₹39260



बच्चों के लिए रियायती दरें भी तय की गई हैं। सभी श्रेणियों में ट्रेन यात्रा, होटल में रूकने, शाकाहारी भोजन, स्थानीय परिवहन और बीमा शामिल हैं।



यात्रा में शामिल सुविधाएं

भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में श्रेणी अनुसार यात्रा

होटल/धर्मशाला में ठहराव व वॉश-एंड-चेंज सुविधा

हर समय शाकाहारी भोजन

एसी/नॉन-एसी बसों से दर्शनीय स्थलों का भ्रमण

ट्रैवल इंश्योरेंस

प्रोफेशनल टूर मैनेजर की पूरी यात्रा में उपस्थिति



इन चीजों का होगा अतिरिक्त शुल्क

मंदिरों के प्रवेश शुल्क, नौकायन, स्थानीय गाइड, टिप्स, निजी खर्च तथा पैकेज में शामिल न की गई गतिविधियां यात्री को स्वयं खर्च करनी होंगी।

रद्दीकरण नियम

यात्रा रद्द करने पर निर्धारित नियमों के अनुसार कटौती की जाएगी। यात्रा से 15 दिन पहले रद्द करने पर ₹250 शुल्क जबकि 4 दिन से कम समय शेष रहने पर 100% शुल्क काटा जाएगा।



आईआरसीटीसी की अपील

आईआरसीटीसी ने कहा है कि यात्रा का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित यात्रा अनुभव प्रदान करना है। यात्रियों से अपील है कि वे टूर मैनेजर के निर्देशों का पालन करें और अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। यह विशेष '7 ज्योतिर्लिंग यात्रा' उन सभी श्रद्धालुओं के लिए एक अनोखा अवसर है, जो कम समय में भारत के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों का पवित्र दर्शन करना चाहते हैं।

Source: IRCTC