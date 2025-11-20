IRCTC Tour Package: रेगिस्तान से आईलैंड तक घूमने का मौका, नए साल पर द्वारका-सोमनाथ के दर्शन भी; कितना आएगा खर्च?
IRCTC Tour Package: नए साल पर घूमने के लिए IRCTC लाया है खास टूर पैकेज। 'गरवी गुजरात' और 'पधारो राजस्थान' नाम के इन पैकेजों में रेगिस्तान, आईलैंड और धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। गरवी गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जबकि पधारो राजस्थान में जयपुर और जैसलमेर की सैर शामिल है। बुकिंग IRCTC की वेबसाइट पर की जा सकती है।
नई दिल्ली| नए साल पर कहीं घूमने का मन है, लेकिन पता नहीं कहां जाएं? तो आईआरसीटीसी (IRCTC Tour Package) आपके लिए ऐसा टूर पैकेज लेकर आया है, जो रेगिस्तान की खूबसूरती से लेकर आईलैंड और धार्मिक स्थलों के दर्शन तक, सब कुछ एक ही ट्रिप में करवाएगा। इनमें कृष्णनगरी और एक ज्योतिर्लिंग भी शामिल है। अब सवाल यह है कि आखिर रेलवे आपको कहां-कहां घुमाएगा, टूर पैकेज कितने दिन का होगा, सुविधाएं में क्या-क्या शामिल है और सबसे अहम बात कि इसमें कितना खर्च आएगा?
दरअसल, रेलवे ने जनवरी 2026 के लिए दो खास पैकेज लॉन्च किए हैं- 'गरवी गुजरात' और 'पधारो राजस्थान', जो भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन से संचालित होंगे। IRCTC का कहना है कि यह पहल 'विरासत, संस्कृति और तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए' की गई है।
गरवी गुजरात: दीउ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भ्रमण
यह पैकेज 10 दिन और 9 रातों का होगा। इसके तहत, गरवी गुजरात ट्रेन (Garvi Gujarat Train) 13 जनवरी को दिल्ली के सफदरजंग से चलेगी और 10 दिनों में वडोदरा, चंपानेर-पावागढ़ (यूनेस्को साइट), स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (Statue of unity), सोमनाथ (ज्योतिर्लिंग), दीउ आईलैंड, द्वारका, अहमदाबाद, मोढेरा सूर्य मंदिर, पाटन की रानी की वाव और वडनगर जैसे बड़े आकर्षण दिखाएगी।
पधारो राजस्थानः जैसलमेर के धोरों की खूबसूरती भी
यह पैकेज 6 दिन और 5 रातों का होगा। पैकेट के तहत पधारो राजस्थान ट्रेन (Padharo Rajasthan Train) 24 जनवरी को रवाना होगी और जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर की शाही गलियों और किलों की सैर कराएगी। इस टूर में पर्यटक राजस्थान के किलों, हवेलियों, थार रेगिस्तान और रंगीन संस्कृति का अनुभव करेंगे।
दोनों ट्रेनें पूरी तरह एसी हैं और इनमें रेस्तरां, मॉडर्न किचन, सेंसर-टॉयलेट, पैर मसाज, सीसीटीवी व सुरक्षा गार्ड जैसे प्रीमियम फीचर मिलते हैं।
यह भी पढ़ें- IRCTC Tour Package: रेलवे दे रहा एक ही ट्रिप में 7 ज्योतिर्लिंग दर्शन का मौका, कितना आएगा खर्च?
कितना है पैकेज किराया ?
गरवी गुजरात:
- 1AC- 95,805 रुपए प्रति व्यक्ति
- 2AC- 88,230 रुपए प्रति व्यक्ति
- 3AC- 69,085 रुपए प्रति व्यक्ति
पधारो राजस्थान:
- 1AC- 67,900 रुपए प्रति व्यक्ति
- 2AC- 59,180 रुपए प्रति व्यक्ति
- 3AC- 52,480 रुपए प्रति व्यक्ति
इन रेट्स में ट्रेन किराया, 3-स्टार होटल में ठहरना, शाकाहारी भोजन, लोकल ट्रांसपोर्ट, बीमा और टूर मैनेजर की सुविधा शामिल है।
IRCTC के मुताबिक, बेहद लोकप्रिय ये टूर 13 जनवरी और 24 जनवरी 2026 को रवाना होंगे। ये ट्रेन पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस है और कुल 150 यात्रियों को AC-I, AC-II और AC-III क्लास में सफर करवाती है।
ट्रेन में मिलेंगी क्या-क्या सुविधाएं?
भारत गौरव डीलक्स AC ट्रेन में यात्रियों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं-
- दो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट
- फ्लेमलेस किचन
- शॉवर क्यूबिकल
- सेंसर-बेस्ड वॉशरूम
- फुट मसाजर
- सभी कोच में CCTV और सुरक्षा गार्ड
- यह ट्रेन 'रेल पर चलती हुई 5-स्टार सुविधा' जैसा अनुभव देती है।
कैसे बुक करें यह टूर पैकेज?
IRCTC ने बताया कि बुकिंग फर्स्ट-कम, फर्स्ट-सर्व आधार पर होगी। बुकिंग के लिए IRCTC की वेबसाइट irctctourism.com/bharatgaurav पर विजिट करें। आईआरसीटीसी के मुताबिक, बुकिंग के लिए आप वेबसाइट पर दिए गए आधिकारिक मोबाइल नंबर के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।