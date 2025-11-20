IRCTC Tour Package: रेगिस्तान से आईलैंड तक घूमने का मौका, नए साल पर द्वारका-सोमनाथ के दर्शन भी; कितना आएगा खर्च?

नई दिल्ली| नए साल पर कहीं घूमने का मन है, लेकिन पता नहीं कहां जाएं? तो आईआरसीटीसी (IRCTC Tour Package) आपके लिए ऐसा टूर पैकेज लेकर आया है, जो रेगिस्तान की खूबसूरती से लेकर आईलैंड और धार्मिक स्थलों के दर्शन तक, सब कुछ एक ही ट्रिप में करवाएगा। इनमें कृष्णनगरी और एक ज्योतिर्लिंग भी शामिल है। अब सवाल यह है कि आखिर रेलवे आपको कहां-कहां घुमाएगा, टूर पैकेज कितने दिन का होगा, सुविधाएं में क्या-क्या शामिल है और सबसे अहम बात कि इसमें कितना खर्च आएगा?

दरअसल, रेलवे ने जनवरी 2026 के लिए दो खास पैकेज लॉन्च किए हैं- 'गरवी गुजरात' और 'पधारो राजस्थान', जो भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन से संचालित होंगे। IRCTC का कहना है कि यह पहल 'विरासत, संस्कृति और तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए' की गई है।

गरवी गुजरात: दीउ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भ्रमण यह पैकेज 10 दिन और 9 रातों का होगा। इसके तहत, गरवी गुजरात ट्रेन (Garvi Gujarat Train) 13 जनवरी को दिल्ली के सफदरजंग से चलेगी और 10 दिनों में वडोदरा, चंपानेर-पावागढ़ (यूनेस्को साइट), स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (Statue of unity), सोमनाथ (ज्योतिर्लिंग), दीउ आईलैंड, द्वारका, अहमदाबाद, मोढेरा सूर्य मंदिर, पाटन की रानी की वाव और वडनगर जैसे बड़े आकर्षण दिखाएगी।

पधारो राजस्थानः जैसलमेर के धोरों की खूबसूरती भी यह पैकेज 6 दिन और 5 रातों का होगा। पैकेट के तहत पधारो राजस्थान ट्रेन (Padharo Rajasthan Train) 24 जनवरी को रवाना होगी और जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर की शाही गलियों और किलों की सैर कराएगी। इस टूर में पर्यटक राजस्थान के किलों, हवेलियों, थार रेगिस्तान और रंगीन संस्कृति का अनुभव करेंगे।