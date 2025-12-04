IRCTC Tour Package: नया साल कहां मनाएं? IRCTC के हैं ये 4 अंडमान टूर पैकेज, कौन-सा सबसे बेहतर और सस्ता

IRCTC Tour Package: राहत इंदौरी का बड़ा फेमस शेर है कि रास्ते में फिर वो ही पैरों का चक्कर आ गया, जनवरी गुज़रा नहीं था और दिसंबर आ गया। जी हां अब दिसंबर आ गया है और लोग अलगे साल के लिए ट्रिप का प्लान करना शुरू कर दिए हैं। नया साल शुरू होते ही घूमने-फिरने का जोश बढ़ जाता है और Andaman हमेशा से भारत के सबसे खूबसूरत बीच डेस्टिनेशन में शामिल रहा है। ऐसे में हम आपको नए साल 2026 में अंडमान घूमने के लिए 4 खास IRCTC के टूर पैकेज के बारे में बता रहे हैं। साथ ही यह तुलना कर रहे हैं कि, कौन-सा पैकेज सबसे अच्छा और किसमें खर्च सबसे कम पड़ेगा?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नए साल 2026 के लिए कौन सा IRCTC Andaman पैकेज सबसे बेहतर और जेब पर हल्का? डबल शेयरिंग (Peak Season) के आधार पर पैकेज

1. एग्जोटिक अंडमान हॉलिडे गोल्ड (EXOTIC ANDAMAN HOLIDAYS) IRCTC का यह पैकेज उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो पहली बार अंडमान जा रहे हैं और कम दिनों में एक शानदार अनुभव चाहते हैं। इसमें पोर्ट ब्लेयर (Port Blair) के 3 दिन और हैवलॉक का 1 दिन शामिल है, यानी टूर छोटा है लेकिन बेहद खूबसूरत होगा। पीक सीजन में इसका किराया डबल शेयरिंग पर ₹28,085 है, जो चारों पैकेजों में सबसे कम है। कम बजट वाले स्टूडेंट्स, कपल्स या दोस्तों के लिए यह बेस्ट विकल्प साबित हो सकता है।

2. फैमिली अंडमान हॉलिडे गोल्ड पैकेज (FAMILY ANDAMAN HOLIDAYS GOLD) अगर आप अपने परिवार या बच्चों के साथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह पैकेज ज्यादा अच्छा है। इसमें Port Blair और Havelock के साथ-साथ Neil Island भी शामिल है। यानी घूमने की जगहें ज्यादा और बहुत से रूट शामिल हैं। पीक सीजन में इसका किराया 30,600 रुपये (स्टैंडर्ड) और ₹35,000 (कंफर्ट) है। यह एग्जोटिक पैकेज से थोड़ा महंगा है, लेकिन डेस्टिनेशन अधिक होने के कारण वैल्यू-फॉर-मनी साबित होता है।

3. थ्रिलिंग अंडमान हॉलिडे (THRILLING ANDAMAN HOLIDAY GOLD) एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए यह पैकेज सबसे बेहतर है। इसमें Port Blair, Havelock और Neil—तीनों कवर होते हैं, और फिर दोबारा Port Blair रिटर्न भी शामिल है। यह पैकेज थोड़ा एक्टिव और व्यस्त है, इसलिए जो लोग बीच पर समय बिताने के साथ स्कूबा, वाटर स्पोर्ट्स या एडवेंचर एक्टिविटीज चाहते हैं, उनके लिए यह आदर्श है। पीक सीज़न में इसका किराया स्टैंडर्ड में ₹32,200 और कंफर्ट में ₹37,320 है।