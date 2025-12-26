क्या आप जानते हैं भारत के किस राज्य को कहा जाता है ‘फिनलैंड ऑफ इंडिया’? आखिर क्या है इसकी वजह

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक राज्य ऐसा भी है जो आजकल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ एक और खास वजह से चर्चा में है? जी हां, इस भारतीय राज्य की तुलना अब यूरोप के नॉर्डिक देश 'फिनलैंड' से की जा रही है। इसका असली कारण है यहां के शानदार शिक्षण संस्थान, सामाजिक कल्याण और जीवन की उच्च गुणवत्ता। जी हां, हम बात कर रहे हैं God’s Own Country यानी केरल की। आखिर क्यों केरल को 'फिनलैंड ऑफ इंडिया' कहा जाने लगा है? आइए, इस दिलचस्प तुलना की तह तक जाते हैं।

(Image Source: Freepik) शिक्षा का बेहतरीन स्तर केरल की साक्षरता दर 94% से भी ज्यादा है, जो इसे शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाती है। यहां की सार्वभौमिक शिक्षा प्रणाली बहुत प्रसिद्ध है। ठीक इसी तरह, फिनलैंड भी अपनी विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणाली के लिए जाना जाता है और PISA (Programme for International Student Assessment) जैसे अंतरराष्ट्रीय आकलनों में लगातार उच्च स्थान प्राप्त करता है। दोनों ही जगह शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है।

सामाजिक कल्याण और लैंगिक समानता फिनलैंड की तरह केरल भी लैंगिक समानता और सामाजिक कल्याण में हाई स्कोर करता है। केरल भारत के उन कुछ क्षेत्रों में से एक है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। यह चलन फिनलैंड सहित कई विकसित यूरोपीय देशों में आम है। दोनों ही क्षेत्र ऐसी नीतियों और सामाजिक मानदंडों का पालन करते हैं जो समाज की भलाई और बेहतरी की तलाश करते हैं।

जीवन की गुणवत्ता केरल और फिनलैंड के बीच तुलना का एक बड़ा आधार 'जीवन की गुणवत्ता' है। केरल मानव विकास सूचकांक और अन्य विकास संकेतकों में बहुत विश्वास रखता है और उनमें अच्छा प्रदर्शन करता है। फिनलैंड की तरह ही, केरल भी अपने उच्च एच.डी.आई (HDI), व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा कवरेज के लिए जाना जाता है।

(Image Source: Freepik) हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को अक्सर "हजारों झीलों की भूमि" कहा जाता है। ठीक इसी तरह, केरल में भी जल स्रोतों की कोई कमी नहीं है। यहां हजारों से भी ज्यादा झीलें हैं और यह राज्य अपने जल-समृद्ध परिदृश्य के लिए जाना जाता है। भले ही केरल उष्णकटिबंधीय है, लेकिन यह अपने प्रसिद्ध बैकवाटर्स, नदियों के नेटवर्क, लैगून और जलमार्गों के लिए उतना ही मशहूर है जितना फिनलैंड अपनी झीलों के लिए।

केरल और फिनलैंड का कनेक्शन यह उपनाम केवल एक संयोग नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में, केरल ने शिक्षा के क्षेत्र में फिनलैंड के साथ औपचारिक सहयोग भी किया है। दोनों के बीच शिक्षा और स्थिरता में सहयोग से द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं। "भारत का फिनलैंड" उपनाम केरल की मानवीय उपलब्धियों को उजागर करता है।