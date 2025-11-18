सफर के दौरान ढीली हो जाती है जेब? इन 5 स्मार्ट ट्रैवल टिप्स से होगी पैसों की बंपर बचत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सफर का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले घूमने, नई जगहें देखने और टेस्टी फूड ट्राई करने की तस्वीरें आती हैं, लेकिन इसके साथ ही एक चिंता और सताती है, और वह है खर्च। जी हां, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि ट्रिप के दौरान उनका बजट बिगड़ जाता है और जेब जल्दी ढीली हो जाती है।

लेकिन अब चिंता छोड़िए, क्योंकि सफर का मजा लेने के लिए जरूरी नहीं कि आप अपनी सारी जमा-पूंजी खर्च कर दें। थोड़ी-सी प्लानिंग और कुछ स्मार्ट ट्रिक्स की मदद से आप पैसों की अच्छी बचत कर सकते हैं। आइए जानते हैं वे 5 स्मार्ट ट्रैवल टिप्स जो आपकी जेब को ढीली होने से बचाएंगे और आपकी यात्रा को और भी शानदार बना देंगे।

'ऑफ-सीजन' में करें बुकिंग ट्रैवल की लागत को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज है समय। जब हर कोई छुट्टी पर जा रहा होता है (जैसे त्यौहार या गर्मी की छुट्टियां), तब होटल और फ्लाइट की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इसे 'पीक सीजन' कहते हैं। अगर आप सचमुच पैसे बचाना चाहते हैं, तो 'ऑफ-सीजन' में बुकिंग करें। इससे आपको फ्लाइट और होटल दोनों में 30% से 50% तक की बचत हो सकती है। इसके अलावा, सप्ताह के बीच (मंगलवार से गुरुवार) में ट्रैवल करने पर भी अक्सर अच्छा डिस्काउंट मिलता है।

लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें जिस नई जगह आप घूमने गए हैं, वहां हर जगह जाने के लिए कैब या टैक्सी बुक करना आसान तो है, पर यह आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। इसके बजाय, लोकल बस या मेट्रो का इस्तेमाल करें। ये न केवल सस्ते होते हैं, बल्कि आपको उस जगह की संस्कृति और लोगों को करीब से जानने का मौका भी देते हैं। कई शहरों में 'डे-पास' या 'वीकली पास' मिलते हैं, जो कई ट्रिप्स के लिए एक ही बार में टिकट लेने से भी सस्ते पड़ते हैं।

महंगे रेस्तरां की जगह, स्ट्रीट फूड का लें मजा एक टूरिस्ट के तौर पर, आप अक्सर उन रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं जो खास तौर पर पर्यटकों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और इसलिए वे बहुत महंगे होते हैं। पैसों की बचत का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोकल स्ट्रीट फूड का स्वाद लें या उन छोटी-छोटी दुकानों पर खाना खाएं जहां स्थानीय लोग जाते हैं। ये न केवल सस्ते होते हैं, बल्कि यहां आपको उस जगह का असली और पारंपरिक स्वाद भी मिलता है। अगर होटल में किचन की सुविधा है, तो नाश्ता खुद ही बना लें क्योंकि इससे भी काफी बचत होती है।

ट्रैवल क्रेडिट कार्ड और लॉयल्टी पॉइंट्स का इस्तेमाल क्या आप अक्सर हवाई यात्रा करते हैं या होटल में ठहरते हैं? तो आपको ऐसे क्रेडिट कार्ड या एयरलाइन/होटल लॉयल्टी प्रोग्राम में इन्वेस्ट करना चाहिए जो ट्रैवल पॉइंट्स देते हों। इन पॉइंट्स को इकट्ठा करके आप अगली यात्रा के दौरान फ्री फ्लाइट टिकट या फ्री होटल स्टे पा सकते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले पता करें कि आपके कार्ड पर कौन से ऑफर्स या डिस्काउंट चल रहे हैं, यह आपकी बचत को दोगुना कर सकता है।