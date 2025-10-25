ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में सड़कों की स्थिति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिस कारण लोग अपनी कार के साथ ही मोटरसाइकिल से भी लंबे सफर पर जाना पसंद करने लगे हैं। बड़ी संख्‍या में लोग मोटरसाइकिल पर भी लंबे सफर पर जाते हैं। अगर आप भी अपनी मोटरसाइकिल से लंबे सफर पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो किन चार बातों का ध्‍यान रखना काफी जरूरी होता है।

समय पर सर्विस है जरूरी किसी भी मोटरसाइकिल की सर्विस अगर समय पर करवाई जाए तो न सिर्फ उससे इंजन की उम्र को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही मोटरसाइकिल बीच सफर में आपको परेशान भी नहीं करती। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि समय पर मोटरसाइकिल की सर्विस सही जगह से करवानी चाहिए।

इंजन का रखें ध्‍यान लंबे सफर पर मोटरसाइकिल चलाते हुए कई लोग बिना रूके ही मंंजिल तक पहुंचना पसंद करते हैं। लेकिन इस आदत के कारण इंजन पर ज्‍यादा भार पड़ता है। इसलिए अगर बिना लंबे सफर पर मोटरसाइकिल से जाने की तैयारी कर रहे हैं तो इंजन का ध्‍यान रखना चाहिए। सफर करते हुए मोटरसाइकिल को कुछ समय बाद रोककर थोड़ी देर रुकना चाहिए। इससे इंजन का तापमान सामान्‍य बनाए रखने में आसानी होती है और इंजन पर ज्‍यादा भार नहीं पड़ता।

लाइट्स को करें चेक लंबे सफर पर अक्‍सर दिन के अलावा रात में भी सफर करना पड़ता है। ऐसे में अपनी और अन्‍य वाहनों की सुरक्षा के लिए लाइट्स, इंडीकेटर का सही तरह से काम करना काफी जरूरी होता है। लाइट्स के कारण ही रात के समय आप अपनी मौजूदगी को दिखा सकते हैं। इसलिए सफर शुरू करने से पहले मोटरसाइकिल की सभी लाइट्स को चेक करें, अगर कोई लाइट खराब हो चुकी है तो उसे बदलना सही रहेगा।

सामान को कैसे रखें मोटरसाइकिल से लंबे सफर पर जाने से पहले सामान रखने की समस्‍या भी सामने आती है। मोटरसाइकिल पर सामान रखने के लिए अच्‍छी क्‍वालिटी की रस्सियों का उपयोग किया जा सकता है। या फिर बाजार में कई ऐसे विकल्‍प भी मिल जाते हैं, जिनको बाइक पर आसानी से लगाया जा सकता है और उनमें सामान रखा जा सकता है।