Holiday Calendar 2026: रेल प्रशासन ने जारी किया नए साल का अवकाश कैलेंडर, एक क्लिक में चेक करें
रेल प्रशासन ने अपने कर्मचारियों के लिए वर्ष 2026 का अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है। यह कैलेंडर कर्मचारियों को अगले वर्ष की छुट्टियों की योजना बनाने में ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता,चक्रधरपुर। नव वर्ष 2026 में चक्रधरपुर रेल मंडल में कार्यरत लाइन एंड फील्ड ऑफीस स्टॉफ एवं मंडल कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को मिलने वाली अवकाश की लिस्ट डीआरएम तरुण हुरिया की सहमति से पर्सनल विभाग के सीनियर डीपीओ डॉक्टर ऋषभ सिन्हा ने जारी कर दी है।
इसके अनुसार ही पूरे वर्ष रेलवे कार्यालयों में कार्यरत रेलकर्मियों एवं लाइन व फील्ड स्टॉफ को छुट्टियां मिलेंगी। नव वर्ष 2026 में महाशिवरात्री, इद उल फितर, महाल्या,महासप्तमी, लक्ष्मी पूजा, दीपावली और बिसरा जयंती की छुट्टियां शनिवार व रविवार को पड़ रही है।
मंडल ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों का क्लोजड हॉलिडे 2026:
|अवसर
|दिनांक
|दिन
|मकर संक्रांती
|14 जनवरी
|बुधवार
|गणतंत्र दिवस(एनएच)
|26 जनवरी
|सोमवार
|माघे पर्व
|20 फरवरी
|शुक्रवार
|होली
|04 मार्च
|बुधवार
|रामनवमी
|27 मार्च
|शुक्रवार
|महावीर जयंती
|31 मार्च
|मंगलवार
|गुड फ्राईडे
|03 अप्रैल
|शुक्रवार
|बकरीद
|28 मई
|गुरूवार
|स्वतंत्रता दिवस(एनएच)
|15 अगस्त
|शनिवार
|जन्माष्टमी
|19 अगस्त
|शुक्रवार
|महात्मा गांधी जयंती (एनएच)
|2 अक्टूबर
|शुक्रवार
|दुर्गा पूजा (महा नवमी )
|20 अक्टूबर
|मंगलवार
|दुर्गा पूजा (महा दशमी )
|21 अक्टूबर
|बुधवार
|गोवरधन पूजा
|09 नवंबर
|सोमवार
|छठ पूजा
|16 नवंबर
|सोमवार
|गुरूनानक जयंती
|24 नवंबर
|मंगलवार
|क्रिसमस
|25 दिसंबर
|शुक्रवार
मंडल कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिबंधित (रेस्ट्रीकटेड) हॉलिडे 2026:
|अवसर
|दिनांक
|दिन
|न्यू इयर
|01 जनवरी
|गुरूवार
|नेताजी बर्थ डे और सरस्वती पूजा
|23 जनवरी
|शुक्रवार
|सबे बरात
|04 फरवरी
|बुधवार
|बा व बाहा पर्व
|13 मार्च
|शुक्रवार
|राम नवमी
|27 मार्च
|शुक्रवार
|मंगला उषा
|07
|मंगलवार
|मई दिवस
|01 मई
|शुक्रवार
|सरहूल
|04 अप्रैल
|सोमवार
|पंडित रूघुनाथ मुरमु जयंती
|05 मई
|मंगलवार
|मोहर्रम
|26 जून
|शुक्रवार
|रथ यात्रा
|16 जुलाई
|गुरूवार
|गुरू पूर्णिमा
|29 जुलाई
|बुधवार
|नागपंचमी
|17 अगस्त
|सोमवार
|ईद ए मिलाद व मिलाद उन नबी, ओनम
|26 अगस्त
|बुधवार
|रक्षा बंधन
|28 अगस्त
|शुक्रवार
|गणेश पूजा
|14 सितंबर
|सोमवार
|नुवाखाई
|15 सितंबर
|मंगलवार
|विश्वकर्मा पूजा
|17 सितंबर
|गुरूवार
|दुर्गा पूजा (अष्टमी )
|19 अक्टूबर
|सोमवार
|करवाचाैथ
|29 अक्टूबर
|गुरूवार
|गोवरधन पूजा
|25 अक्टूबर
|मंगलवार
|ऑल सेंट्स डे
|02 नवंबर
|सोमवार
|धनतेरस
|06 नवंबर
|शुक्रवार
|भाई दुज
|11 नवंबर
|सोमवार
|जगधात्री पूजा
|17 नवंबर
|मंगलवार
|हजरत अली बर्थ डे
|23 दिसंबर
|बुधवार
|क्रिसमस ईव
|24 दिसंबर
|गुरूवार
|न्यू ईयर ईव
|31 दिसंबर
|गुरूवार
लाइन एंड फील्ड ऑफिस कर्मचारियों का क्लोजड हॉलिडे 2026:
|अवसर
|दिनांक
|दिन
|मकर संक्रांती
|14 जनवरी
|बुधवार
|गणतंत्र दिवस (एनएच)
|26 जनवरी
|सोमवार
|माघे पर्व
|20 फरवरी
|शुक्रवार
|होली
|04 मार्च
|बुधवार
|इद उल फितर
|21 मार्च
|शनिवार
|गुड फ्राईडे
|15 अप्रैल
|शुक्रवार
|स्वतंत्रता दिवस(एनएच)
|15 अगस्त
|शनिवार
|महात्मा गांधी जयंती (एनएच)
|2 अक्टूबर
|मंगलवार
|दुर्गा पूजा (महा दशमी )
|21 अक्टूबर
|मंगलवार
|काली पूजा
|09 नवंबर
|सोमवार
|छठ पूजा
|16 नवंबर
|सोमवार
|गुरूनानक जयंती
|24 नवंबर
|मंगलवार
|क्रिसमस
|25 दिसंबर
|शुक्रवार
