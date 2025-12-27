14 January 2026 Festival List: 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के अलावा हैं ये बड़े त्योहार, जानें तिथि और शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। 14 January 2026 Festival: साल 2026 की शुरुआत धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद खास होने वाली है। आमतौर पर 14 जनवरी का नाम आते ही जेहन में मकर संक्रांति पर्व का ख्याल आता है, लेकिन 14 जनवरी 2026 का दिन केवल संक्रांति तक सीमित नहीं है। इस दिन ग्रहों की चाल और तिथियों का ऐसा संयोग बन रहा है कि इस दिन एक साथ कई बड़े त्योहार मनाए जाएंगे, जिससे दान, स्नान और पूजा-पाठ का महत्व कई गुना बढ़ गया है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के अलावा इस दिन और कौन से बड़े व्रत-त्योहार पड़ रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मकर संक्रांति 2026 स्नान-दान मुहूर्त (Makar Sankarnti 2026 Daan Muhurat) वैदिक पंचांग के अनुसार, 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस दिन दान-पुण्य का समय दोपहर 03 बजकर 07 मिनट पर शुरू होगा। वहीं, इसका समापन शाम 06 बजकर 02 मिनट पर होगा। इस दौरान आप दान-पुण्य कर सकते हैं।