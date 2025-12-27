Jain Festival Calendar 2026: यहां जानें साल 2026 में पड़ने वाले जैन धर्म के व्रत-त्योहार की तारीख और समय

तारीख व्रत-त्योहार

15 जनवरी 2026 शीतलनाथ जन्म तप

16 जनवरी 2026 मेरु त्रयोदशी

16 जनवरी 2026 आदिनाथ निर्वाण कल्याणक

17 जनवरी 2026 ऋषभदेव मोक्ष

22 जनवरी 2026 दशलक्षण (3/3) प्रारंभ

25 जनवरी 2026 मर्यादा महोत्सव

31 जनवरी 2026

श्री जितेन्द्र रथ यात्रा

31 जनवरी 2026 दशलक्षण (3/3) समाप्त

24 फरवरी 2026 अष्टान्हिका (3/3) प्रारंभ

03 मार्च 2026 अष्टान्हिका (मार्च) समाप्त

22 मार्च 2026 दशलक्षण (मार्च) प्रारंभ

25 मार्च 2026 आयंबिल ओली प्रारंभ

31 मार्च 2026 दशलक्षण (मार्च) समाप्त

02 अप्रैल 2026 आयंबिल ओली समाप्ति

26 अप्रैल 2026 श्री महावीर स्वामी कैवल्य ज्ञान दिवस

02 मई 2026 ज्येष्ठ जिनवर व्रत प्रारंभ

14 मई 2026 श्री अनंतनाथ जन्म तप

29 जून 2026 ज्येष्ठ जिनवर व्रत समाप्त

21 जुलाई 2026 अष्टान्हिका (1/3) प्रारंभ

28 जुलाई 2026 चौमासी चौदस

29 जुलाई 2026 अष्टान्हिका (1/3) समाप्त

19 अगस्त 2026 पार्श्वनाथ मोक्ष

12 सितंबर 2026 कल्पसूत्र पाठ

12 सितंबर 2026 संवत्सरी पर्व

13 सितंबर 2026 तैलधर तप

15 सितंबर 2026 दशलक्षण (2/3) प्रारंभ

16 सितंबर 2026 क्षमावाणी पर्व

25 सितंबर 2026 दशलक्षण (2/3) समाप्त

16 अक्टूबर 2026 आयंबिल ओली प्रारंभ

26 अक्टूबर 2026 आयंबिल ओली समाप्त

07 नवंबर 2026 श्री पद्म प्रभु जन्म तप

09 नवंबर 2026 महावीर निर्वाण

14 नवंबर 2026 ज्ञान पंचमी/सौभाग्य पंचमी

17 नवंबर 2026 अष्टान्हिका (2/3) प्रारंभ

24 नवंबर 2026 अष्टान्हिका (2/3) समाप्त

03 दिसंबर 2026 महावीर स्वामी दीक्षा