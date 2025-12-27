Language
    Jain Festival Calendar 2026: यहां जानें साल 2026 में पड़ने वाले जैन धर्म के व्रत-त्योहार की तारीख और समय

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:37 PM (IST)

    Jain Festival Calendar 2026: जैन धर्म के व्रत-त्योहार की लिस्ट।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जैन धर्म त्याग, तपस्या और आत्म-शुद्धि का प्रतीक है। साल 2026 जैन समुदाय के लिए आध्यात्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैन कैलेंडर के अनुसार, साल भर कई ऐसे अवसर आते हैं, जब साधक उपवास, स्वाध्याय और अहिंसा के संकल्पों के माध्यम से अपनी आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त करने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी साल 2026 के जैन फेस्टिवल (Jain Festival Calendar 2026) की तारीख निकाल रहे हैं, तो यहां दी गई लिस्ट पढ़ सकते हैं, जिससे अपने व्रत-त्योहार की तैयारी पहले से बिना किसी बाधा के कर सकें।

    जैन व्रत-त्योहार लिस्ट 2026 (Jain Festival Calendar 2026)

       तारीख   व्रत-त्योहार
    15 जनवरी 2026 शीतलनाथ जन्म तप
    16 जनवरी 2026 मेरु त्रयोदशी
    16 जनवरी 2026 आदिनाथ निर्वाण कल्याणक
    17 जनवरी 2026 ऋषभदेव मोक्ष
    22 जनवरी 2026 दशलक्षण (3/3) प्रारंभ
    25 जनवरी 2026 मर्यादा महोत्सव
    31 जनवरी 2026
    		 श्री जितेन्द्र रथ यात्रा
    31 जनवरी 2026 दशलक्षण (3/3) समाप्त
    24 फरवरी 2026 अष्टान्हिका (3/3) प्रारंभ
    03 मार्च 2026 अष्टान्हिका (मार्च) समाप्त
    22 मार्च 2026 दशलक्षण (मार्च) प्रारंभ
    25 मार्च 2026 आयंबिल ओली प्रारंभ
    31 मार्च 2026   दशलक्षण (मार्च) समाप्त
    02 अप्रैल 2026 आयंबिल ओली समाप्ति
    26 अप्रैल 2026 श्री महावीर स्वामी कैवल्य ज्ञान दिवस
    02 मई 2026 ज्येष्ठ जिनवर व्रत प्रारंभ
    14 मई 2026  श्री अनंतनाथ जन्म तप
    29 जून 2026 ज्येष्ठ जिनवर व्रत समाप्त
    21 जुलाई 2026 अष्टान्हिका (1/3) प्रारंभ
    28 जुलाई 2026 चौमासी चौदस
    29 जुलाई 2026  अष्टान्हिका (1/3) समाप्त
    19 अगस्त 2026 पार्श्वनाथ मोक्ष
    12 सितंबर 2026 कल्पसूत्र पाठ
    12 सितंबर 2026 संवत्सरी पर्व
    13 सितंबर 2026 तैलधर तप
    15 सितंबर 2026 दशलक्षण (2/3) प्रारंभ
    16 सितंबर 2026 क्षमावाणी पर्व
    25 सितंबर 2026 दशलक्षण (2/3) समाप्त
    16 अक्टूबर 2026  आयंबिल ओली प्रारंभ
    26 अक्टूबर 2026 आयंबिल ओली समाप्त
    07 नवंबर 2026 श्री पद्म प्रभु जन्म तप
    09 नवंबर 2026 महावीर निर्वाण
    14 नवंबर 2026 ज्ञान पंचमी/सौभाग्य पंचमी
    17 नवंबर 2026 अष्टान्हिका (2/3) प्रारंभ
    24 नवंबर 2026 अष्टान्हिका (2/3) समाप्त
    03 दिसंबर 2026 महावीर स्वामी दीक्षा
    20 दिसंबर 2026 मौनी एकादशी

    जैन व्रत के नियम

    • जैन व्रत व त्योहारों का मुख्य उद्देश्य इंद्रियों पर संयम पाना है।
    • कंदमूल का त्याग करें।
    • सूर्यास्त से पहले भोजन करें।
    • सूक्ष्म जीवों की रक्षा का संकल्प लें।
    • धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें या सुनें।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।