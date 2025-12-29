आप जानते हैं उपवास का असली अर्थ? जानें शास्त्रों के अनुसार व्रत कैसे बदलता है आपका भाग्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में 'उपवास' (Vrat and Upvas) केवल भोजन का त्याग करना नहीं है। बल्कि, यह शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का एक सशक्त माध्यम है। हमारे प्राचीन पुराणों के गहन विश्लेषण को जोड़कर देखा जाए, तो उपवास के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व का सुंदर संगम दिखाई देता है।

यहां उपवास के लाभों को पुराणों के संदर्भ के साथ विस्तार से दिया गया है: 1. उपवास का शाब्दिक और आध्यात्मिक अर्थ 'उपवास' दो शब्दों से मिलकर बना है, 'उप' (निकट) और 'वास' (रहना)। इसका अर्थ है ईश्वर के पास रहना। अग्नि पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उपवास का अर्थ केवल जठराग्नि (पाचन की अग्नि) को शांत रखना नहीं है। बल्कि, अपनी दसों इंद्रियों पर विजय पाकर परमात्मा के सानिध्य में समय बिताना है। यह आत्मा को सात्विक गुणों से भर देता है।

2. शारीरिक शुद्धि और आरोग्य (पद्म पुराण का संदर्भ) वैज्ञानिक रूप से उपवास 'डिटॉक्सिफिकेशन' (Detoxification) की प्रक्रिया है। पद्म पुराण के अनुसार, जिस तरह सोने को आग में तपाने पर उसकी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, उसी तरह उपवास करने से शरीर के भीतर के विषैले तत्व नष्ट हो जाते हैं। आयुर्वेद और पुराणों का मानना है कि सप्ताह में एक दिन उपवास करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बढ़ती है।

3. मानसिक एकाग्रता और संकल्प शक्ति स्कंद पुराण में 'एकादशी व्रत' की महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उपवास से मन की चंचलता कम होती है। जब हम भोजन जैसी अपनी सबसे मूलभूत आवश्यकता पर नियंत्रण पाना सीखते हैं, तो हमारी संकल्प शक्ति (Will Power) अद्भुत रूप से बढ़ती है। यह अनुशासन हमें जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है।

(Image Source: AI-Generated) 4. कर्मों का शोधन और आत्म-साक्षात्कार गरुड़ पुराण और शिव पुराण में उल्लेख है कि विशेष तिथियों (जैसे पूर्णिमा, अमावस्या या शिवरात्रि) पर उपवास करने से संचित नकारात्मक कर्मों का प्रभाव कम होता है। उपवास के दौरान जब हम कम बोलते हैं और मौन का पालन करते हैं, तो आत्म-चिंतन का अवसर मिलता है। जिससे क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकारों का नाश होता है।