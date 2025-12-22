Garuna Purana: गरुड़ पुराण क्या है? जानिए मृत्यु के बाद 13 दिनों तक क्यों भटकती है आत्मा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में 18 पुराणों का जिक्र है, जिनमें से 'गरुड़ पुराण' का एक विशेष महत्व है। आमतौर पर लोग इसे केवल मृत्यु से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असल में यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि जीते जी श्रेष्ठ काम कैसे करें और मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृत्यु के बाद 13 दिनों का महत्व शास्त्रों के अनुसार, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा तुरंत दूसरा शरीर धारण नहीं करती। वह लगभग 13 दिनों तक अपने घर और परिजनों के बीच ही निवास करती है। यही कारण है कि घर में 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। माना जाता है कि जब यह पाठ होता है, तो मृत व्यक्ति की आत्मा भी उसे सुनती है। इसे सुनने मात्र से आत्मा को मोह-माया से मुक्ति मिलती है, उसे अपने आगे के मार्ग का ज्ञान होता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है।

पुनर्जन्म का समय: कब और कैसे? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हर आत्मा का सफर एक जैसा नहीं होता। यह उसके कर्मों और सांसारिक मोह पर निर्भर करता है: तत्काल जन्म: कुछ आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार तुरंत ही नया शरीर प्राप्त कर लेती हैं। 3 से 13 दिन: कई आत्माओं को इस प्रक्रिया में 3 से 13 दिन का समय लगता है। एक वर्ष या अधिक: यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु 'अकाल' (अचानक या दुर्घटना में) हुई हो, या उसका अपने परिवार और संपत्ति से मोह बहुत गहरा हो, तो उसे दूसरा जन्म लेने में एक वर्ष या उससे भी अधिक समय लग सकता है। ऐसी आत्माएं अक्सर मार्ग न मिलने के कारण भटकती रहती हैं। तीसरे वर्ष में उनका 'अंतिम तर्पण' किया जाता है ताकि उन्हें शांति मिल सके।