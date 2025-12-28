Language
    Aaj ka Panchang 28 December 2025: साल की आखिरी मासिक दुर्गाष्टमी पर बन रहे अद्भुत योग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त

    By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    Aaj ka Panchang 28 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज साल 2025 की आखिरी मासिक दुर्गाष्टमी मनाई जा रही है। इस शुभ अवसर पर मां दुर्गा की विशेष पूजा-अर्चना करने क ...और पढ़ें

     Aaj ka Panchang 28 December 2025: आज का पंचांग 

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 28 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है। इस तिथि पर हर महीने मासिक दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, मासिक दुर्गाष्टमी के दिन मां दुर्गा की पूजा करने से साधक को सभी भय से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। साल की आखिरी मासिक दुर्गाष्टमी पर कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 28 December 2025) के बारे में।

    तिथि: शुक्ल अष्टमी
    मास पूर्णिमांत: पौष
    दिन: रविवार
    संवत्: 2082

    तिथि: शुक्ल अष्टमी – प्रातः 11 बजकर 59 मिनट तक
    योग: वारियाना – प्रातः 10 बजकर 13 मिनट तक
    करण: बव – प्रातः 11 बजकर 59 मिनट तक
    करण: बलव – रात्रि 11 बजकर 10 मिनट तक

    सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

    सूर्योदय का समय: प्रातः 07 बजकर 13 मिनट पर
    सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 33 मिनट पर
    चंद्रोदय का समय: प्रातः 11 बजकर 20 मिनट पर
    चंद्रास्त का समय: 29 दिसंबर को रात्रि 01 बजकर 26 मिनट पर

    today panchang (7)

    आज के शुभ मुहूर्त

    अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12 बजकर 02 मिनट से दोपहर 12 बजकर 43 मिनट तक
    अमृत काल: प्रातः 05 बजकर 23 मिनट से प्रातः 06 बजकर 55 मिनट तक

    आज के अशुभ समय

    राहुकाल: दोपहर 04 बजकर 15 मिनट से सांय 05 बजकर 33 मिनट तक
    गुलिकाल: दोपहर 02 बजकर 58 मिनट से सांय 04 बजकर 15 मिनट तक
    यमगण्ड: दोपहर 12 बजकर 23 मिनट से दोपहर 01 बजकर 40 मिनट तक

    आज का नक्षत्र

    आज चंद्रदेव रेवती नक्षत्र में रहेंगे।
    रेवती नक्षत्र: प्रातः 07 बजकर 41 मिनट तक
    सामान्य विशेषताएं: चतुर, ईमानदार, अध्ययनशील, लचीला, आकर्षक व्यक्तित्व, कूटनीतिज्ञ, चंचल मन, सुंदर, ऐश्वर्यवान, सफल, बुद्धिमान, नैतिक, समृद्ध और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण
    नक्षत्र स्वामी: बुध देव
    राशि स्वामी: बृहस्पति देव
    देवता: पूसन (पोषणकर्ता)
    प्रतीक: मछली

    यह दैनिक पंचांग Astropatri.com के सौजन्य से प्रस्तुत है. सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।