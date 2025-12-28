Aaj ka Panchang 28 December 2025: साल की आखिरी मासिक दुर्गाष्टमी पर बन रहे अद्भुत योग, यहां पढ़ें शुभ मुहूर्त

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 28 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है। इस तिथि पर हर महीने मासिक दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, मासिक दुर्गाष्टमी के दिन मां दुर्गा की पूजा करने से साधक को सभी भय से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। साल की आखिरी मासिक दुर्गाष्टमी पर कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 28 December 2025) के बारे में।



तिथि: शुक्ल अष्टमी

मास पूर्णिमांत: पौष

दिन: रविवार

संवत्: 2082



तिथि: शुक्ल अष्टमी – प्रातः 11 बजकर 59 मिनट तक

योग: वारियाना – प्रातः 10 बजकर 13 मिनट तक

करण: बव – प्रातः 11 बजकर 59 मिनट तक

करण: बलव – रात्रि 11 बजकर 10 मिनट तक

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्योदय का समय: प्रातः 07 बजकर 13 मिनट पर

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 33 मिनट पर

चंद्रोदय का समय: प्रातः 11 बजकर 20 मिनट पर

चंद्रास्त का समय: 29 दिसंबर को रात्रि 01 बजकर 26 मिनट पर

आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12 बजकर 02 मिनट से दोपहर 12 बजकर 43 मिनट तक

अमृत काल: प्रातः 05 बजकर 23 मिनट से प्रातः 06 बजकर 55 मिनट तक आज के अशुभ समय राहुकाल: दोपहर 04 बजकर 15 मिनट से सांय 05 बजकर 33 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 02 बजकर 58 मिनट से सांय 04 बजकर 15 मिनट तक

यमगण्ड: दोपहर 12 बजकर 23 मिनट से दोपहर 01 बजकर 40 मिनट तक