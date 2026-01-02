Language
    Aaj ka Panchang 2 January 2026: साल के दूसरे दिन बन रहे हैं कई शुभ-अशुभ योग, पंचांग से जानें मुहूर्त

    By Digital DeskEdited By: Suman Saini
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 06:00 AM (IST)

    आज यानी शुक्रवार 2 जनवरी 2026 के दिन पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। पंचांग के अनुसार, आज के दिन कई शुभ और अशुभ योग भी बन रहे हैं। चलिए एस् ...और पढ़ें

    Hero Image

    Aaj ka Panchang 2 January 2026 पढ़ें आज का पंचांग।

    Zodiac Wheel

    वार्षिक राशिफल 2026

    जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

    अभी पढ़ें

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन किसी-न-किसी देवी-देवता को समर्पित माना गया है। इसी प्रकार शुक्रवार का दिन धन की देवी की आराधना के लिए समर्पित है। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी की आराधना करने से साधक को धन-समृद्धि की प्राप्ति होत है। ऐसे में चलिए पंचांग से जानते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त और राहुकाल (Aaj Rahukal Timing) का समय।

    आज का  पंचांग (Panchang 2 January 2026)

    संवत - 2082

    पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि समाप्त - शाम 6 बजकर 53 मिनट तक

    शुक्ल योग - दोपहर 1 बजकर 7 मिनट तक

    करण -

    गरज – सुबह 8 बजकर 37 मिनट तक

    वणिज - शाम 6 बजकर 53 मिनट तक

    वार - शुक्रवार

    सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

    सूर्योदय - सुबह 7 बजकर 14 मिनट से

    सूर्यास्त - शाम 5 बजकर 36 मिनट पर

    चंद्रोदय का समय - शाम 5 बजकर 36 मिनट पर

    चन्द्रास्त का समय - सुबह 7 बजकर 12 मिनट पर (3 जनवरी)

    Aaj ka Panchang i

    (AI Generated Image)

    आज के शुभ मुहूर्त

    अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12 बजकर 4 मिनट से दोपहर 12 बजकर 46 मिनट तक

    अमृत काल - दोपहर 12 बजकर 16 मिनट से शाम 5 दोपहर 1 बजकर 41 मिनट तक  

    आज का नक्षत्र

    आज चंद्रदेव मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे।

    मृगशिरा नक्षत्र - शाम 8 बजकर 4 मिनट तक

    सामान्य विशेषताएं - कला प्रिय, रचनात्मक, रोमांटिक, व्यावसायिक समझ, ऐश्वर्य प्रिय, जिद्दी, व्यवहारिक, भोग-विलासी, दिखावटी, बड़ी आंखें, ईमानदार, उदार, दानशील, संवाद-कुशल, एकाग्रचित्त, और शांत स्वभाव

    नक्षत्र स्वामी - चंद्र देव

    राशि स्वामी - शुक्र देव

    देवता - ब्रह्मा या प्रजापति

    प्रतीक - गाड़ी का पहिया

    Astropatri.com, यह दैनिक पंचांग Astropatri.com की तरफ से प्रस्तुत किया गया है। सुझाव या प्रतिक्रिया के लिए कृपया hello@astropatri.com पर संपर्क करें।