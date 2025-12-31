January Vrat Festivals 2026: इस व्रत से होगी जनवरी की शुरुआत, पढ़ें पहले सप्ताह के व्रत-त्योहारों की सूची

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर किसी को नए साल का बेसब्री से इंतजार रहता है। नए साल के आते ही व्रत-त्योहारों की तिथि जानने के लिए भी लोग उत्सुक रहते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जनवरी के पहले सप्ताह (Weekly Vrat Tyohar 2026) में कौन-कौन से व्रत-त्योहार मनाए जाएंगा, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी तैयारियां शुरू कर सकें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जनवरी के व्रत-त्योहार (January Weekly Vrat Tyohar 2026) 1 जनवरी 2026, गुरुवार - गुरु प्रदोष व्रत, रोहिणी व्रत त्रयोदशी तिथि की शुरुआत - 1 जनवरी 2026 को देर रात 1 बजकर 47 मिनट पर

त्रयोदशी तिथि का समापन - 1 जनवरी 2026 को रात 10 बजकर 22 मिनट पर गुरुवार के दिन पड़ने के कारण साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को गुरु प्रदोष व्रत (Guru Pradosh Vrat 2026) किया जाएगा। यह तिथि भगवान शिव की आराधना के लिए उत्तम मानी गई है। इस दिन शिव जी की पूजा का समय कुछ इस प्रकार रहेगा -

प्रदोष पूजा मुहूर्त - शाम 5 बजकर 35 मिनट से रात 8 बजकर 19 मिनट तक साथ ही इस दिन पर रोहिणी व्रत भी किया जाएगा, जो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन पर मुख्य रूप से भगवान वासुपूज्य की पूजा-अर्चना की जाती है। (Picture Credit: Freepik) 3 जनवरी 2026, शनिवार - पौष पूर्णिमा पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ का समय - 2 जनवरी 2026 को शाम 6 बजकर 53 मिनट तक

पूर्णिमा तिथि के समापन का समय - 3 जनवरी 2026 को दोपहर 3 बजकर 32 मिनट तक

पौष पूर्णिमा एक विशेष तिथि है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यन्त महत्वपूर्ण दिन माना गया है। इस दिन पर पवित्र नदी जैसे स्नान स्नान करने और दान आदि करने से पुण्य फलों की प्राप्ति हो सकती है। पौष पूर्णिमा को माघ माह में एक माह तक की जाने वाली तपस्या के प्रारंभ के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है।