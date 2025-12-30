Magh Festivals 2026 Date: 4 जनवरी से शुरु होगा माघ का पवित्र महीना, यहां पढ़ें व्रत-त्योहारों की सूची

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। माघ का महीना (Magh month 2025) हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस माह की शुरुआत 4 जनवरी से होने जा रही है। वहीं इस माह का समापन 1 फरवरी को होगा। इस माह में भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा-अर्चना करना काफी शुभ माना गया है। साथ ही इसी माह में प्रयागराज में संगम के किनारे भक्त कल्पवास भी करते हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र माना गया है। सकट चौथ से लेकर बसंत पंचमी जैसे व्रत-त्योहार इसी माह में किए जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं माघ माह के व्रत-त्योहारों की सूची।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तारीख दिन व्रत-त्योहार 6 जनवरी 2026 मंगलवार संकष्टी चतुर्थी 14 जनवरी 2026 बुधवार षटतिला एकादशी, पोंगल, उत्तरायण, मकर संक्रांति 16 जनवरी 2026 शुक्रवार शुक्र प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि 18 जनवरी 2026 रविवार माघ अमावस्या 23 जनवरी 2026 शुक्रवार बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा 29 जनवरी 2026 गुरुवार जया एकादशी 30 जनवरी 2026 शुक्रवार शुक्र प्रदोष व्रत 1 फरवरी 2026 रविवार माघ पूर्णिमा व्रत (AI Generated Image) माघ माह का महत्व हिंदू मान्यताओं के अनुसार, माघ माह में स्नान-दान आदि कार्य करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं माघी पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी जैसे गंगा में स्नान करना बेहद पुण्यकारी माना गया है। इसी महीने में माघ मेले की भी शुरुआत होती है, जिसे लेकर मान्यता है कि इस दौरान संगम स्नान (गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम) करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है।