खास मकसद से पैदा होते हैं जनवरी में जन्मे लोग, क्या आप जानते हैं इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण?

By Shraddha Pandey Edited By: Shraddha Pandey
Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:45 AM (IST)

January Born People: अगर आप जनवरी में पैदा हुए हैं, तो आप एक मजबूत और समझदार शख्स हैं। आपका काम दुनिया को नई दिशा दिखाना और अपनी मेहनत से अपनी पहचान ब ...और पढ़ें

Hero Image

खास होते हैं जनवरी में जन्मे लोग (Image Source: Freepik)

Zodiac Wheel

वार्षिक राशिफल 2026

जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

अभी पढ़ें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ज्योतिष और अध्यात्म की दुनिया में माना जाता है कि हमारा जन्म कब और कहां होगा, इसका फैसला हमारी आत्मा अपनी पसंद और अपने पुराने कर्मों के आधार पर करती है। अगर आपका जन्म जनवरी में हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप एक खास मकसद के साथ इस दुनिया में आए हैं। यहां 5 आसान कारण दिए गए हैं कि क्यों आपकी आत्मा ने जनवरी महीने को चुना।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

1. नई शुरुआत करने के लिए

नई शुरुआत करने के लिए जनवरी साल का पहला महीना है। आपकी आत्मा ने यह महीना इसलिए चुना क्योंकि आप दुनिया में 'बदलाव' लाने के लिए पैदा हुए हैं। आप उन लोगों में से हैं जो पुरानी और बेकार बातों को छोड़कर हमेशा कुछ नया और बेहतर करने की हिम्मत रखते हैं।

2. मेहनत और अनुशासन

मेहनत और अनुशासन सीखने के लिए जनवरी के महीने पर शनि ग्रह का गहरा असर होता है। शनि हमें मेहनत करना सिखाता है। आपकी आत्मा चाहती थी कि आप जीवन में धैर्य (सब्र) और अनुशासन का महत्व समझें। इसीलिए, आप अक्सर बहुत मेहनती होते हैं और धीरे-धीरे ही सही, पर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं।

January

(Image Source: Freepik)

3. उम्र से ज्यादा समझदार

उम्र से ज्यादा समझदारी के लिए अक्सर देखा गया है कि जनवरी में पैदा होने वाले बच्चे अपनी उम्र के मुकाबले ज्यादा समझदार और मैच्योर होते हैं। अध्यात्म कहता है कि आप एक 'पुरानी आत्मा' हैं, जो पिछले कई जन्मों का अनुभव और ज्ञान अपने साथ लेकर आई है। आप मुश्किल समय में भी शांत रहकर सही फैसला लेना जानते हैं।

4. दूसरों को रास्ता दिखाने वाला

दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए (लीडरशिप) आपकी आत्मा ने जनवरी इसलिए चुना क्योंकि आप दूसरों के पीछे चलने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों का नेतृत्व (Lead) करने के लिए बने हैं। लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपसे सलाह लेना पसंद करते हैं। आपकी मौजूदगी दूसरों को हिम्मत और सुरक्षा का अहसास कराती है।

5. परिवार की किस्मत बदलने वाला

परिवार की किस्मत बदलने के लिए एक बहुत ही खास बात यह है कि जनवरी में जन्म लेने वाले लोग अक्सर अपने परिवार की पुरानी समस्याओं को खत्म करने के लिए आते हैं। आप अपने परिवार के वो सदस्य हो सकते हैं जो मेहनत करके घर की आर्थिक स्थिति या पुराने बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने का काम करते हैं।

यह भी पढ़ें- इंसान का जन्म 9 महीने बाद ही क्यों होता है? विज्ञान ही नहीं, धर्म ग्रंथों में भी छिपा गहरा राज

यह भी पढ़ें- Sagittarius Horoscope January 2026: 14 जनवरी के बाद बदलेगी ग्रहों की चाल, इन 3 बातों का रखें खास ख्याल

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।