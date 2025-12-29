Sagittarius Horoscope January 2026: 14 जनवरी के बाद बदलेगी ग्रहों की चाल, इन 3 बातों का रखें खास ख्याल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Sagittarius Monthly Rashifal January 2026: जनवरी 2026 की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और निजी लक्ष्यों पर रोशनी पड़ेगी। इस समय आत्मविश्वास, ऊर्जा और लोगों के बीच आपकी पहचान मजबूत रहेगी। 14 जनवरी के बाद सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और आपके धन, बोलचाल और पारिवारिक मूल्यों से जुड़े क्षेत्र को सक्रिय करेंगे। इसके बाद आपका ध्यान सुरक्षा, जिम्मेदारी और अनुशासित जीवनशैली की ओर जाएगा। मकर राशि में मौजूद ग्रहों का सहयोग आपको व्यावहारिक और स्थिर फैसले लेने में मदद करेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्वास्थ्य – धनु मासिक राशिफल स्वास्थ्य के मामले में यह महीना ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता पर केंद्रित रहेगा। सूर्यदेव के धनु राशि में रहने से आत्मविश्वास और शारीरिक ताकत बनी रहेगी। यह समय अच्छी दिनचर्या शुरू करने के लिए अनुकूल रहेगा। मध्य महीने के बाद सूर्यदेव मकर राशि में आकर खान-पान और आदतों में अनुशासन की जरूरत बताएंगे। मंगलदेव ऊर्जा देंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा काम करने पर थकान भी हो सकती है। मीन राशि में शनि के कारण भावनात्मक संवेदनशीलता रहेगी, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम लाभ देंगे।

परिवार और रिश्ते – धनु मासिक राशिफल * इस महीने रिश्ते बोलचाल और मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ेंगे। सूर्यदेव के धनु राशि में रहने से आपका आकर्षण और पॉजिटिव सोच रिश्तों को बेहतर बनाएगी। हालांकि, खुद पर ज्यादा ध्यान देने से अनजाने में आप दूसरों को नजरअंदाज कर सकते हैं।

(Image Source: AI-Generated) * 14 जनवरी के बाद सूर्यदेव मकर राशि में आकर परिवार, जिम्मेदारियों और पैसों से जुड़ी बातचीत को प्राथमिकता देंगे। शुक्रदेव रिश्तों में संतुलन बनाए रखेंगे, लेकिन सिंह राशि में केतु के कारण अहंकार या हुक्म चलाने से बचना जरूरी रहेगा। सम्मान से की गई बातचीत रिश्तों को मजबूत करेगी।

शिक्षा – धनु मासिक राशिफल * विद्यार्थियों के लिए यह महीना ध्यान और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। सूर्यदेव के धनु राशि में रहने से प्रतियोगी परीक्षाओं, नेतृत्व से जुड़े कामों और प्रदर्शन आधारित पढ़ाई में मदद मिलेगी। * मध्य महीने के बाद सूर्यदेव मकर राशि में आकर अनुशासित पढ़ाई, याद करने और दोहराव पर जोर देंगे। गुरु के वक्री होने से पुराने टॉपिक दोहराना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। शनि के कारण भावनात्मक दबाव आ सकता है, लेकिन तय समय पर पढ़ाई करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे।