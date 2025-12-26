शनिवार को इन जगहों पर जलाएं सरसों के तेल' का दीपक, चमक जाएगी फूटी किस्मत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शास्त्रों में शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित माना गया है। अक्सर लोग शनि देव के नाम से डरते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार शनिवार का दिन अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने और परेशानियों को दूर करने के लिए सबसे उत्तम होता है। शनिवार की शाम को कुछ खास जगहों पर दीपक जलाने से न केवल घर की दरिद्रता दूर होती है, बल्कि सुख-समृद्धि का भी वास होता है।

इन 5 जगहों पर दीपक जलाना है बेहद शुभ 1. घर के मुख्य द्वार पर: वास्तु के अनुसार, घर का मुख्य दरवाजा ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर या कम से कम बाईं ओर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि इससे बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करतीं और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है।

2. पीपल के पेड़ के नीचे: शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। यदि आप शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और सात बार परिक्रमा करते हैं, तो शनि दोष और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है।

3. शनि मंदिर में दीपक जलाना लाभकारी: शनिवार की शाम किसी शनि मंदिर में जाकर लोहे के दीये में सरसो के तेल का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीये में थोड़ी काली उड़द या काला तिल डालना और भी शुभ माना जाता है। इससे शनि की साढ़ेसाती और ढैया के कष्ट कम होते हैं।

4. हनुमान जी के सामने भी जलाएं दीपक: शनि देव को शांत करने का सबसे अचूक उपाय है हनुमान जी की पूजा है। शनिवार को हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाने से मंगल और शनि दोनों ग्रहों के अशुभ प्रभाव खत्म होते हैं और भक्तों को हर संकट से मुक्ति मिलती है।

5. शमी के पौधे के पास: वास्तु के मुताबिक, शमी के पौधे का संबंध सीधे शनि देव से माना गया है। अगर आपके घर में शमी का पौधा है, तो हर शनिवार की शाम इसके नीचे दीपक जरूर जलाएं। इससे घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती और करियर में तरक्की के रास्ते खुलते हैं।