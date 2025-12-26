Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    शनिवार को इन जगहों पर जलाएं सरसों के तेल' का दीपक, चमक जाएगी फूटी किस्मत

    By Shraddha Pandey Edited By: Shraddha Pandey
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:30 PM (IST)

    शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार, शनिवार की शाम कुछ खास जगहों पर दीपक जलाने से घर की दरिद्रता दूर होती है औ ...और पढ़ें

    Hero Image

    शनिवार के नियम (Image Source: AI-Generated)

    Zodiac Wheel

    वार्षिक राशिफल 2026

    जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

    अभी पढ़ें

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शास्त्रों में शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित माना गया है। अक्सर लोग शनि देव के नाम से डरते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार शनिवार का दिन अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने और परेशानियों को दूर करने के लिए सबसे उत्तम होता है। शनिवार की शाम को कुछ खास जगहों पर दीपक जलाने से न केवल घर की दरिद्रता दूर होती है, बल्कि सुख-समृद्धि का भी वास होता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन 5 जगहों पर दीपक जलाना है बेहद शुभ

    1. घर के मुख्य द्वार पर: वास्तु के अनुसार, घर का मुख्य दरवाजा ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर या कम से कम बाईं ओर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि इससे बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करतीं और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है।

    2. पीपल के पेड़ के नीचे: शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। यदि आप शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और सात बार परिक्रमा करते हैं, तो शनि दोष और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है।

    3. शनि मंदिर में दीपक जलाना लाभकारी: शनिवार की शाम किसी शनि मंदिर में जाकर लोहे के दीये में सरसो के तेल का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीये में थोड़ी काली उड़द या काला तिल डालना और भी शुभ माना जाता है। इससे शनि की साढ़ेसाती और ढैया के कष्ट कम होते हैं।

    4. हनुमान जी के सामने भी जलाएं दीपक: शनि देव को शांत करने का सबसे अचूक उपाय है हनुमान जी की पूजा है। शनिवार को हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाने से मंगल और शनि दोनों ग्रहों के अशुभ प्रभाव खत्म होते हैं और भक्तों को हर संकट से मुक्ति मिलती है।

    5. शमी के पौधे के पास: वास्तु के मुताबिक, शमी के पौधे का संबंध सीधे शनि देव से माना गया है। अगर आपके घर में शमी का पौधा है, तो हर शनिवार की शाम इसके नीचे दीपक जरूर जलाएं। इससे घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती और करियर में तरक्की के रास्ते खुलते हैं।

    इन बातों से रहें सावधान

    दीपक जलाते समय अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर न रखें। साथ ही, दीपक जलाने के बाद अपनी मनोकामना मन ही मन दोहराएं और शनि देव से अपनी गलतियों की क्षमा मांगें। मान्यता है कि ये छोटे-छोटे वास्तु उपाय शनिवार के दिन किए जाएं, तो जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं टल सकती हैं।

    यह भी पढ़ें- Shani Dev: अगर आपको भी मिल रहे 5 संकेत, तो समझ लें शनि देव हो सकते हैं नाराज

    यह भी पढ़ें- Shani Dosh Ke Upay: किन लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाते शनिदेव, सदा बनी रहती है कृपा

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।