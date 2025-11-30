Shani Dev: अगर आपको भी मिल रहे 5 संकेत, तो समझ लें शनि देव हो सकते हैं नाराज

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव (Shani Dev) की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन शनि देव की विधिपूर्वक पूजा-अर्चना करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनि देव के नाराज होने पर जातक को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ऐसे में चलिए इस आर्टिकल में आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे संकेत के बारे में, जिनके द्वारा शनि देव के नाराज होने का पता लगाया जा सकता है।