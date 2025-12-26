धर्म डेस्क, नई दिल्ली। घर की सुख-शांति और समृद्धि हर व्यक्ति की चाह होती है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर धन-धान्य से भरा रहे और कभी कोई कमी न आए। भारतीय परंपरा में शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है, जिन्हें धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से उनकी पूजा-अर्चना करने से वे प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि कैसे शुक्रवार को श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में धन-संपत्ति में वृद्धि कर सकते हैं।

श्री लक्ष्मी चालीसा माता लक्ष्मी को समर्पित 40 छंदों का एक पवित्र पाठ है। यह चालीसा माता लक्ष्मी के गुणों, महिमा और शक्ति का वर्णन करता है। इसमें उनके विभिन्न रूपों और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के तरीकों का उल्लेख है। इस चालीसा का नियमित पाठ करने से मन में शांति आती है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि मान-सम्मान, यश और सुखी जीवन भी प्रदान करता है।

शुक्रवार को पूजा की विधि

शुक्रवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। हो सके तो गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि ये रंग माता लक्ष्मी को प्रिय हैं।

स्थान का चुनाव: अपने घर के पूजा स्थल या किसी शांत जगह पर बैठें।

दीपक और धूप: माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप-अगरबत्ती करें।

फूल और भोग: माता लक्ष्मी को लाल या गुलाबी रंग के फूल (जैसे कमल या गुलाब) अर्पित करें। मिश्री, खीर या कोई मीठा पकवान भोग में चढ़ाएं।

संकल्प: हाथ में फूल लेकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें और मन ही मन अपनी मनोकामना कहें।

चालीसा पाठ: अब पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इसका कम से कम एक पाठ करें, लेकिन यदि संभव हो तो 3, 5 या 11 पाठ भी कर सकते हैं।

आरती: पाठ पूरा होने के बाद माता लक्ष्मी की आरती करें और उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें।

नियमित पाठ के फायदे

जो व्यक्ति हर शुक्रवार को नियमपूर्वक श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करता है, उसके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं:

धन की वृद्धि: आर्थिक संकट दूर होते हैं और धन आगमन के नए स्रोत खुलते हैं।

पारिवारिक सुख: घर में सुख-शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है।

मानसिक शांति: मन शांत रहता है और तनाव दूर होता है।

सकारात्मक ऊर्जा: आसपास का माहौल सकारात्मक बना रहता है, जिससे हर काम में सफलता मिलती है।

तो इस शुक्रवार से ही श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ शुरू करें और देखें कैसे माता लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन धन-धान्य और खुशियों से भर जाता है।

