Numerology: 1 जनवरी को जन्मे लोग प्यार में नहीं देते धोखा, पेश करते हैं ईमानदारी की मिसाल

By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Wed, 31 Dec 2025 11:35 AM (IST)

कुछ ही घंटो में नए साल का आगाज होने वाला है। 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत होगी। अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 01 जनवरी को जन्मे लोगों में कई खास गुण प

मूलांक 1 के जातकों का कैसा होता है भविष्य? (Image Source: AI-Generated)

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, 01 जनवरी से नया साल शुरू होने वाला है। हर कोई नववर्ष का जश्न मनाने के लिए उत्सुक है। अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 01 जनवरी को जन्मे लोग बेहद भाग्यशाली होते हैं। जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 (numerology number 1 personality) होता है। इन मूलांक के जातकों पर सूर्य देव का प्रभाव रहता है और ये दूसरों को काम में सही मार्ग दिखाते हैं। ऐसे में आज हम आपको इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं कि 01 जनवरी को जन्मे लोगों की खासियत के बारे में।

कैसे होते हैं 1, 10, 19 या 28 को जन्मे लोग?

अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 1, 10, 19 या 28 तारीख (birth dates 1, 10, 19, 28 traits) को जन्म लेने वाले लोगों पर सूर्य देव का प्रभाव अधिक रहता है। ये लोग जीवन में आने वाले संकटों से घबराते नहीं हैं और चुनौतियों का डटकर का सामना करते हैं। सूर्य देव के प्रभाव से इन लोगों में नेतृत्व क्षमता और महत्वाकांक्षा अधिक झलकती है।

Mulank 1

क्या है मूलांक 1 की खासियत?

01, 10, 19 और 28 तारीख के दिन जन्मे लोग लीडर होते हैं। इस मूलांक (mulank 1 wale log kaise hote hai) को लक्ष्य को हासिल पाने के लिए दिन रात अधिक मेहनत करते हैं और इनकी मेहनत रंग लाती है। जीवन में कई बार बिजनेस में किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन परेशानियों से घबराते नहीं हैं और आखिरी में काम में सफलता मिलती है।

मूलांक 1 की लव लाइफ

मूलांक 1 वाले जातक अहंकारी भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनकी लव लाइफ भी बेहद खास होती है। पार्टनर के प्रति बेहद वफादार (honest and loyal lovers) होते हैं और रोमांटिक भी होते हैं। रिश्ते को जिम्मेदारी से निभाते हैं।

मूलांक 1 वाले जीवन में कैसे प्राप्त करें सफलता?

मूलांक 1 के स्वामी सूर्य देव हैं। ऐसे में इस मूलांक के जातकों को सूर्य देव की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है।रोजाना सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल में कुमकुम या लाल फूल डालकर अर्घ्य दें। इस दौरान "ॐ घृणि सूर्याय नमः" या "ॐ भास्कराय नमः" मंत्र का जप करें। माथे पर लाल चंदन लगाएं। धार्मिक मान्यता के आनुसार, इस उपाय को सच्चे मन करने से साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है और घर में सुख-शांति का वास होता है।

करें इन चीजों का दान

सूर्य देव की पूजा करने के बाद गेहूं, गुड़, धन और कपड़े समेत आदि चीजों का दान करना चाहिए। इससे धन लाभ के योग बनते हैं और कारोबार में सफलता प्राप्त होती है।

पढ़ें साल 2026 का अंक राशिफल

