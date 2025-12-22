विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन मूलांक के लोगों को लंबें संघर्षों के बाद मिलती है सफलता, दूसरों के लिए बनते हैं मिसाल

By Suman Saini Edited By: Suman Saini
Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:04 PM (IST)

Hero Image

Numerology prediction in hindi (Picture Credit: Freepik)

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मूलांक का असर जातक के जीवन पर भी जरूरी रूप से पड़ता है। कुछ जातकों को जीवन की शुरुआत में ही सफलता हासिल हो जाती है, तो कुछ को सफलता प्राप्ति के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ते है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही मूलांक के बारे में।

काम के प्रति ईमानदार होते हैं ये लोग

अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, मूलांक 1 के लोग उन लोगों में शामिल हैं, जो बहुत संघर्षों के बाद जीवन में सफलता हासिल करते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है, उनकी मूलांक 1 होता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह सूर्य हैं, ऐसे में यह लोग ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। ये लोग अपनी सोच और बातों में पूरी ईमानदारी रखते हैं और इनका दृष्टिकोण स्पष्ट व सीधा होता है।

mulank 1 i

(Picture Credit: Freepik)

संघर्षों के बाद उभरते हैं ये जातक

अंक ज्योतिष शास्त्र में जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 7, 16, 25 तारीख को होता है, उनका मूलांक 7 माना जाता है। केतु ग्रह के प्रभाव से यह जातक आध्यात्मिक, दार्शनिक और चिंतनशील स्वभाव के होते हैं। इस मूलांक को भी अक्सर जीवन में लंबे संघर्षों के बाद सफलता और धन की प्राप्ति होती है। साथ ही यह जातक अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं।

mulank 7 i

(Picture Credit: Freepik)

दूसरों के लिए बनते हैं प्रेरणा

मूलांक 8 के लोग भी उस मूलांक में शामिल है, जो संघर्ष के बाद दमदार कमबैक करते हैं। अंक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 होता है। इस मूलांक का संबंध शनि ग्रह से है। ऐसे में इस मूलांक के जातक बहुत ही मेहनती, न्यायप्रिय, गंभीर और महत्वाकांक्षी होते हैं।

ये लोग भाग्य से ज्यादा अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं और जीवन में कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। हालांकि जीवन की शुरुआत में इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन देर-सवेर ये लोग बड़ी सफलता हासिल करते हैं, जो दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक होता है। अधिकतर इन लोगों को 30 से 35 वर्ष की आयु की बीच बड़ी सफलता मिलती है।

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।