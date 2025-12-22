इन मूलांक के लोगों को लंबें संघर्षों के बाद मिलती है सफलता, दूसरों के लिए बनते हैं मिसाल

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मूलांक का असर जातक के जीवन पर भी जरूरी रूप से पड़ता है। कुछ जातकों को जीवन की शुरुआत में ही सफलता हासिल हो जाती है, तो कुछ को सफलता प्राप्ति के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ते है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही मूलांक के बारे में।

काम के प्रति ईमानदार होते हैं ये लोग अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, मूलांक 1 के लोग उन लोगों में शामिल हैं, जो बहुत संघर्षों के बाद जीवन में सफलता हासिल करते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है, उनकी मूलांक 1 होता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह सूर्य हैं, ऐसे में यह लोग ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। ये लोग अपनी सोच और बातों में पूरी ईमानदारी रखते हैं और इनका दृष्टिकोण स्पष्ट व सीधा होता है।

(Picture Credit: Freepik) संघर्षों के बाद उभरते हैं ये जातक अंक ज्योतिष शास्त्र में जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 7, 16, 25 तारीख को होता है, उनका मूलांक 7 माना जाता है। केतु ग्रह के प्रभाव से यह जातक आध्यात्मिक, दार्शनिक और चिंतनशील स्वभाव के होते हैं। इस मूलांक को भी अक्सर जीवन में लंबे संघर्षों के बाद सफलता और धन की प्राप्ति होती है। साथ ही यह जातक अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं।

(Picture Credit: Freepik) दूसरों के लिए बनते हैं प्रेरणा मूलांक 8 के लोग भी उस मूलांक में शामिल है, जो संघर्ष के बाद दमदार कमबैक करते हैं। अंक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 होता है। इस मूलांक का संबंध शनि ग्रह से है। ऐसे में इस मूलांक के जातक बहुत ही मेहनती, न्यायप्रिय, गंभीर और महत्वाकांक्षी होते हैं।