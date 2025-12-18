Numerology: इस मूलांक के लोग करियर में बनाते हैं अलग पहचान, मिलती है वाह-वाही
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 2 के जातकों की। अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 2, 11 20 या फिर 29 तारीख को होता है, तो उनका मूलांक 2 माना जाता है। इस मूलांक के ग्रह स्वामी चंद्रमा है, ऐसे में इन जातकों पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए जानते हैं इस मूलांक से जुड़ी कुछ और खास बातें।
कैसा होता है स्वभाव
मूलांक 2 के जातकों के स्वभाव (Mulank 2 Personality) की बात करें, तो इस मूलांक के जातक काफी शांत और संवेदनशील किस्म के होते हैं। साथ ही यह जातक बहुत भावुक भी होते हैं। साथ ही चंद्रमा के प्रभाव से इनका मन भी चंचल होता है। मूलांक 2 के लोग मधुर भाषी होते हैं और हमेशा दूसरों का सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। यह अपनी पर्सनालिटी से दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं।
इन क्षेत्रों में बनाते हैं पहचान
अंक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चंद्र ग्रह रचनात्मकता और कल्पना का कारक है। ऐसे में मूलांक 2 वाले लोगों की कल्पना शक्ति बहुत शानदार होती है, जिस कारण यह यह लोग रचनात्मकता से जुड़े कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में यह लोग कला, लेखन, शिक्षण, नर्सिंग, काउंसिल और फैशन डिजाइनिंग जैसे क्षेत्रों में सफल होते हैं।
होती हैं ये खामियां
अगर खामियों की बात की जाए, तो इस मूलांक के लोगों में आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। साथ ही इस मूलांक से जुड़े लोगों के मूड स्विंग्स भी जल्दी होते हैं। साथ ही यह भी माना गया है कि यह लोग किसी-न-किसी पर निर्भर रहते हैं। या तो अपने पार्टनर पर या फिर किसी अन्य व्यक्ति पर। किसी काम में सफलता न मिलने पर यह लोग जल्दी निराशा भी हो जाते हैं।
