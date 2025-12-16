Numerology: देर से सही पर सफल जरूर होते हैं इस मूलांक के लोग, धुरंधर एक्टर का दमदार कमबैक है सबूत
अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ मूलांक वाले जातकों को सफलता देर से मिलती है, लेकिन वह स्थायी होती है। अभिनेता अक्षय खन्ना को इसका बड़ा उदाहरण माना गया है, ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष में मूलांक व्यक्ति के स्वभाव, सोच और जीवन की दिशा को दर्शाता है। कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जिनके जातकों को सफलता जल्दी नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो लंबे समय तक टिकती है। ऐसे ही एक मूलांक को लेकर इन दिनों चर्चा तेज है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण माने जा रहे हैं धुरंधर (Dhurandhar) अभिनेता अक्षय खन्ना।
अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) ने अपने करियर की शुरुआत बेहद कम उम्र में कर दी थी, लेकिन उन्हें वह पहचान और सराहना तुरंत नहीं मिली, जिसके वे हकदार थे। कई फिल्मों में शानदार अभिनय के बावजूद उनका करियर एक समय ठहराव का शिकार हुआ। हालांकि, समय के साथ उनका कमबैक साबित करता है कि इस मूलांक के लोग धीरे-धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ते हैं।
कैसे होते हैं इस मूलांक के जातक?
अंक ज्योतिष के अनुसार, यह मूलांक है नंबर 1। 28 मार्च 1975 को जन्मे अक्षय को सफलता काफी देरी से मिली। माना जाता है, इस मूलांक के लोग स्वभाव से गंभीर, धैर्यवान और आत्मविश्लेषण करने वाले होते हैं। ये लोग शॉर्टकट पर भरोसा नहीं करते और अपने काम में गहराई लाने पर ध्यान देते हैं। शुरुआत में इन्हें संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन अनुभव के साथ इनकी काबिलियत निखरती जाती है।
असफलताओं से घबराते नहीं ये लोग
इस मूलांक के जातकों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वे आलोचनाओं से टूटते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं। यही वजह है कि उम्र बढ़ने के साथ इनकी सफलता का ग्राफ भी ऊपर जाता है। करियर में रुकावटें इन्हें रोक नहीं पातीं, बल्कि और मजबूत बनाती हैं।
क्या कहता है अंक ज्योतिष?
अक्षय खन्ना का हालिया कमबैक इसी बात का सबूत माना जा रहा है। मजबूत किरदार, गंभीर अभिनय और अलग पहचान के चलते उन्होंने एक बार फिर दर्शकों और फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान खींचा है। यह दिखाता है कि इस मूलांक वालों को भले ही देर से पहचान मिले, लेकिन जब मिलती है तो दमदार होती है। अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोगों के लिए 35 की उम्र के बाद समय तेजी से बदलता है। इस दौरान करियर, सम्मान और स्थिरता तीनों मिलते हैं। इन्हें सलाह दी जाती है कि धैर्य न खोएं और अपने कौशल पर भरोसा रखें।
