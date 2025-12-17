Numerology: मूलांक 7 की ये खासियत जीत लेती हैं सबका दिल, लेकिन होती हैं कुछ खामियां भी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति की जन्म की तारीख का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इससे ही मूलांक पता लगाया जाता है। हर मूलांक का संबंध एक खास ग्रह से होता है, जिसका प्रभाव उस जातक पर भी पड़ता है। ऐसे में आज हम आपको मूलांक 7 के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके जातक काफी रहस्यमयी माने जाते हैं। चलिए जानते हैं इस मूलांक का स्वभाव, खासियत और कुछ कमियां भी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैसा होता है स्वभाव मूलांक 7 के स्वभाव की बात करें, तो इस मूलांक के जातक काफी रहस्यमयी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। मूलांक 7 के जातक थोड़े अंतर्मुखी होते हैं और इन्हें अकेले रहना पसंद होता है। इन लोगों की एक खास बात यह होती है कि यह लोग शांत चित्त नहीं बैठ पाते और इनके मन में हमेशा कुछ-न-कुछ चलता रहता है। साथ ही इन लोगों को घूमने का भी बहुत शौक होता है।

होती है ये खासियत मूलांक 7 के लोग विचारशील, बुद्धिमान और रचनात्मक होते हैं। इनमें धैर्य, दृढ़ निश्चय और गहरी सोच भी पाई जाती है। यह जातक आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। साथ ही अंक ज्योतिष शास्त्र में यह माना गया है कि यह लोग विज्ञान, कला या शोध जैसे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का यह लोग डटकर सामना करते हैं।