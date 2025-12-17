Numerology: मूलांक 7 की ये खासियत जीत लेती हैं सबका दिल, लेकिन होती हैं कुछ खामियां भी
आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 7 के जातकों के बारे में। अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति की जन्म की तारीख का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इससे ही मूलांक पता लगाया जाता है। हर मूलांक का संबंध एक खास ग्रह से होता है, जिसका प्रभाव उस जातक पर भी पड़ता है। ऐसे में आज हम आपको मूलांक 7 के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके जातक काफी रहस्यमयी माने जाते हैं। चलिए जानते हैं इस मूलांक का स्वभाव, खासियत और कुछ कमियां भी।
कैसा होता है स्वभाव
मूलांक 7 के स्वभाव की बात करें, तो इस मूलांक के जातक काफी रहस्यमयी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। मूलांक 7 के जातक थोड़े अंतर्मुखी होते हैं और इन्हें अकेले रहना पसंद होता है। इन लोगों की एक खास बात यह होती है कि यह लोग शांत चित्त नहीं बैठ पाते और इनके मन में हमेशा कुछ-न-कुछ चलता रहता है। साथ ही इन लोगों को घूमने का भी बहुत शौक होता है।
होती है ये खासियत
मूलांक 7 के लोग विचारशील, बुद्धिमान और रचनात्मक होते हैं। इनमें धैर्य, दृढ़ निश्चय और गहरी सोच भी पाई जाती है। यह जातक आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। साथ ही अंक ज्योतिष शास्त्र में यह माना गया है कि यह लोग विज्ञान, कला या शोध जैसे क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का यह लोग डटकर सामना करते हैं।
होती हैं कुछ खामियां भी
अगर खामियों की बात की जाए, तो इस मूलांक के लोग किसी भी विषय के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और कभी-कभी राइ का पहाड़ बना देते हैं। अंक ज्योतिष शास्त्र में यह माना गया है कि इस मूलांक के लोग छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं। साथ ही यह लोग अच्छा-खासा धन कमाने के बाद भी बचत नहीं कर पाते। कभी-कभी इन लोगों की इन्हीं आदतों के कारण इन्हें कई तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता है।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
