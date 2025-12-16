विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Numerology: अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती हैं इस मूलांक की लड़कियां, होती हैं साहसी और निडर

By Suman Saini Edited By: Suman Saini
Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:50 PM (IST)

अंक ज्योतिष के अनुसार, आज हम आपको एक ऐसे मूलांक की लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही साहसी और निडर होती हैं। ये अपनी बात को स्पष्ट रूप ...और पढ़ें

Hero Image

numerology prediction in hindi (Picture Credit: Freepik)

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष शास्त्र में हर मूलांक का अपना एक विशेष महत्व माना गया है, जो व्यक्ति की जन्म की तारीख से संबंधित होती है। मूलांक, जातक के गुणों और कमजोरियों को भी दर्शाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं एक ऐसे मूलांक की लड़कियों के बारे में जो बिंदास होती हैं और अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती हैं।

मंगल ग्रह से है संबंध

आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 9 की लड़कियों के बारे में। अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लड़कियों का जन्म किसी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 9 माना जाता है। इस मूलांक के ग्रह स्वामी मंगल देव हैं। ऐसे में मूलांक 9 के जातकों में ऊर्जा, साहस के साथ-साथ क्रोध भी पाया जाता है।

मूलांक 9 की लड़कियों की खासियत

इस मूलांक की लड़कियां बेहद साहसी और निडर होती हैं। ये अपनी बातों को घुमा-फिरा कर नहीं, बल्कि सीधा-सीधा कहना पसंद करती हैं। इस मूलांक में साहस, ऊर्जा, जुनून और नेतृत्व क्षमता जैसे गुण पाए जाते हैं। अंक ज्योतिष शास्त्र में यह माना गया है कि मूलांक 9 (Mulank 9 Girls Personality) के जातक सेना, पुलिस, समाज सेवा या प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अधिक सफल होते हैं।

जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आ जाएं, इस मूलांक की लड़कियां कभी हार नहीं मानती। ये जिस काम को करने की ठान लेती हैं, उसे पूरा करके ही दम लेती हैं।

mulank 9 Girls

(AI Generated Image)

होती हैं ये खामियां

मंगल ग्रह से संबंधित होने के कारण इस मूलांक की लड़कियों को बहुत अधिक गुस्सा आता है। गुस्से में ये अक्सर यह अपना आपा खो देती हैं और इस बात की परवाह नहीं करती हैं इनके सामने कौन है। इसके साथ ही इस मूलांक की लड़कियां काफी जिद्दी भी मानी जाती हैं। साथ ही इस मूलांक को लोगों को कंट्रोल करना भी पसंद होता है। ऐसे में सफलता प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि ये जातक अपने क्रोध और अति-आत्मसम्मान को नियंत्रित करें।

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।