Numerology: अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती हैं इस मूलांक की लड़कियां, होती हैं साहसी और निडर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष शास्त्र में हर मूलांक का अपना एक विशेष महत्व माना गया है, जो व्यक्ति की जन्म की तारीख से संबंधित होती है। मूलांक, जातक के गुणों और कमजोरियों को भी दर्शाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं एक ऐसे मूलांक की लड़कियों के बारे में जो बिंदास होती हैं और अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती हैं।

मंगल ग्रह से है संबंध आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 9 की लड़कियों के बारे में। अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लड़कियों का जन्म किसी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 9 माना जाता है। इस मूलांक के ग्रह स्वामी मंगल देव हैं। ऐसे में मूलांक 9 के जातकों में ऊर्जा, साहस के साथ-साथ क्रोध भी पाया जाता है।

मूलांक 9 की लड़कियों की खासियत इस मूलांक की लड़कियां बेहद साहसी और निडर होती हैं। ये अपनी बातों को घुमा-फिरा कर नहीं, बल्कि सीधा-सीधा कहना पसंद करती हैं। इस मूलांक में साहस, ऊर्जा, जुनून और नेतृत्व क्षमता जैसे गुण पाए जाते हैं। अंक ज्योतिष शास्त्र में यह माना गया है कि मूलांक 9 (Mulank 9 Girls Personality) के जातक सेना, पुलिस, समाज सेवा या प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अधिक सफल होते हैं।