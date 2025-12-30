Language
    नए साल में ग्रहों का खेल करेगा सबको हैरान, जानें अर्थव्यवस्था और राजनीति पर कैसा रहेगा असर

    By Digital DeskEdited By: Suman Saini
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:00 PM (IST)

    साल 2026 में कई ग्रह अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं, जिनका असर केवल राशियों पर ही नहीं, बल्कि पूरे देश व दुनिया पर अलग-अलग तरीकों से पड़ेगा।

    Hero Image

    Prediction 2026 in hindi (AI Generated Image)

    Zodiac Wheel

    वार्षिक राशिफल 2026

    जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

    अभी पढ़ें

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह वह समय है जब ग्रहों की चाल आपको सोचने, संभलने और समझदारी से आगे बढ़ने का अवसर देगी। इस साल अचानक या बड़े हंगामे की संभावना कम है, लेकिन जो बदलाव होंगे, वे लंबे समय तक आपकी जिंदगी और समाज को प्रभावित करेंगे।

    यह वर्ष (2026 planetary forecast) आपको अपने निर्णयों, जिम्मेदारियों और भावनाओं पर ध्यान देने की सीख देगा। व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर सोच-समझकर कदम उठाने से आप स्थिरता और मजबूती पा सकेंगे। 2026 में रखी गई नींव भविष्य के दशक के लिए मार्गदर्शक साबित होगी।

    बृहस्पति देव: पहले सोच, फिर कदम

    साल 2026 की शुरुआत में बृहस्पति देव मिथुन राशि में वक्री रहेगा। इसका असर वैश्विक गति पर पड़ेगा और जानकारी थोड़ी भ्रमित लग सकती है। नीतियां बदल सकती हैं, महत्वपूर्ण बातचीत रुक सकती है, और मीडिया की खबरें पक्षपाती लगेंगी।

    पुराने विचार नए विचारों से चुनौती पाएंगे। इस समय शिक्षा प्रणाली, व्यापारिक समझौते और डिजिटल नियमों पर पुनर्विचार होगा। मार्च में बृहस्पति देव प्रत्यक्ष होंगे, जिससे वार्ता आगे बढ़ेगी। जून में बृहस्पति देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यह उच्च स्थिति में होंगे, जिससे गति बढ़ेगी और भावनाएं भी प्रबल होंगी।

    देश में अपने आंतरिक मामलों पर ध्यान दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य और जनकल्याण प्राथमिकता में रहेंगे। जलवायु प्रवासी और विस्थापित लोगों के मुद्दे भी ध्यान में आएंगे। सुरक्षा और देखभाल को अधिक महत्व मिलेगा, जबकि जोखिम उठाने की प्रवृत्ति कम होगी। अक्टूबर के अंत तक बृहस्पति देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इससे नेतृत्व और सत्ता की भूमिका मजबूत होगी। सांस्कृतिक पहचान और अधिक स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आएगी। दिसंबर में सिंह राशि में बृहस्पति देव वक्री होंगे। यह समय नेतृत्व और शक्ति की समीक्षा का होगा। दुनिया यह समझेगी कि वास्तविक नेतृत्व का अधिकारी कौन है।

    grah-gochar I

    शनि देव मीन राशि में: करुणा के नियम

    साल 2026 में शनि देव मीन राशि में रहेंगे। यह समय आपकी आस्था, सहानुभूति और आदर्शों की परीक्षा का होगा। केवल दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि नियमों और व्यवस्थाओं को भी करुणा और न्याय का समर्थन करना होगा। दुनिया भर (global astrological predictions) में मानवीय ढांचे पर दबाव बढ़ेगा। अस्पताल, चैरिटी और धार्मिक संस्थानों को अधिक जिम्मेदार बनाया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य के मामलों पर खास ध्यान दिया जाएगा। अब समस्याओं से भागना आसान नहीं होगा।

    जुलाई के अंत से शनि देव वक्री होंगे। इस समय पुराने असफलताएं सामने आएंगी और पहले नजरअंदाज की गई समस्याएं फिर उभरेंगी। जलवायु जिम्मेदारी, नशा और भावनात्मक थकान पर ध्यान दिया जाएगा। दिसंबर में शनि देव प्रत्यक्ष होंगे और सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी। यह सुधार धीरे-धीरे और सोच-समझकर होगा, ताकि लंबे समय तक काम करने वाले समाधान तैयार हो सकें।

    Prediction 2026 AI

    (AI Generated Image)

    राहु और केतु: शक्ति का बदलाव

    साल 2026 (planetary transit 2026) में राहु देव कुम्भ राशि में और केतु देव सिंह राशि में रहेंगे। इस समय टेक्नोलॉजी और स्मार्ट मशीनों का विकास तेजी से होगा। डेटा पर नियंत्रण मजबूत होगा। व्यक्तिगत नेतृत्व करने वाले लोग अपना प्रभाव खो सकते हैं, लेकिन सामूहिक नेटवर्क और संस्थाएं और मजबूत होंगी। व्यक्तिगत प्रसिद्धि की तुलना में उपयोगिता और काम की दक्षता ज्यादा महत्वपूर्ण होगी।

    दिसंबर में राहु देव मकर राशि और केतु देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। जिससे सत्ता ज्यादा व्यावहारिक और ठोस होगी, और सरकार नियंत्रण बढ़ाएंगी। निगम और अन्य संस्थानों का प्रभाव बढ़ेगा। भावनात्मक राजनीति कमजोर होगी और निर्णय सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से लिए जाएंगे। यह बदलाव नई वैश्विक संरचना की शुरुआत करेगा, ज भावनाओं पर नहीं बल्कि जिम्मेदारी और ठोस नतीजों पर आधारित होगी।

    निष्कर्ष -

    साल 2026 (Jupiter Saturn Rahu effects) अत्यधिक घटना पूर्ण नहीं होगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस दौरान दुनिया रुक कर अपने आप को सुधारने और फिर से व्यवस्थित करने का काम करेगी। भावनाएं नीति और फैसलों को प्रभावित करेंगी। शक्ति का गलत इस्तेमाल सवालों के घेरे में आएगा। नेतृत्व की क्षमता और निर्णयों की परीक्षा होगी। जो लोग इस वर्ष चुनौतियों का सामना करके सफल होंगे, वे मजबूत, शांत और स्थिर बनेंगे। 2026 में रखी गई नींव आने वाले दशक की दिशा तय करेगी।

    लेखक: आनंद सागर पाठक, Astropatri.com अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए hello@astropatri.com पर संपर्क करें।