Surya Gochar 2026: सूर्य गोचर से इन राशियों के शुरू होंगे 'अच्छे दिन', करियर में मिलेगी बंपर सफलता

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, बुधवार 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। यह दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर गंगा स्नान किया जाता है। साथ ही सूर्य देव की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही दान-पुण्य किया जाता है। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं।

धार्मिक मत है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही मां गंगा और सूर्य देव की कृपा साधक पर बरसती है। उनकी कृपा से आरोग्य जीवन का वरदान मिलता है।

ज्योतिषियों की मानें तो मकर संक्रांति से कई राशि के जातकों के जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। खासकर, करियर में सफलता मिलेगी। आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं- सूर्य गोचर 2026 ज्योतिषियों की मानें तो आत्मा के कारक सूर्य देव 14 जनवरी को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे। सूर्य देव के राशि परिवर्त्तन करने की तिथि पर संक्रांति मनाई जाती है। वहीं, मकर राशि में गोचर करने पर मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस दिन से कई राशि के जातकों को गुड न्यूज मिल सकती है।



मेष राशि मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं और आराध्य हनुमान जी हैं। इस राशि में सूर्य देव उच्च के होते हैं। इसके लिए मेष राशि को हमेशा शुभ फल देते हैं। मकर राशि में गोचर के दौरान सूर्य देव आपके दशम भाव को देखेंगे। इससे आपको सभी प्रकार के शुभ कार्यों में सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कर्मक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आपमें नेतृत्व करने की शक्ति बढ़ेगी। आपको अवसर भी मिलेगा। सरकारी नौकरी के योग भी बन रहे हैं। आपकी प्रसिद्धि फैलेगी। सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। पिता जी के साथ संबंध मधुर होंगे। कुल मिलाकर कहें तो मेष और मीन राशि के जातकों को सूर्य देव विशेष फल देंगे। इसके अलावा, अन्य राशियों को भाव अनुसार फल देंगे।

मीन राशि आत्मा के कारक सूर्य देव के मकर राशि में गोचर करने से मीन राशि के जातकों को कई मामलों में लाभ मिलेगा। सूर्य देव अधिकांश मामलों में शुभ फल देंगे। आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। गृहस्थ जीवन सुखमय बीतेगा। इसके बाबजूद आप योगीजन की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। धर्म-कर्म में रूचि बढ़ेगी। शत्रु पक्ष पर विजय पाने में सफल होंगे। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा।