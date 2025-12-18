Kharmas 2025: खरमास में इसलिए नहीं किए जाते शुभ व मांगलिक काम? यहां पढ़ें असली कारण

दिव्या गौतम, एस्ट्रोपत्री। खरमास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन, या किसी नए कार्य का आरंभ इसलिए वर्जित रखा जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय ऊर्जा-चक्र स्थिर रहते हैं। इसे देवताओं के विश्राम का समय भी कहा जाता है। ज्योतिष भी बताता है कि ग्रहों की शुभ स्थिति सक्रिय नहीं होती, जिससे मांगलिक कार्यों का फल कम हो जाता है।

सूर्य देव की गति का पड़ता है प्रभाव खरमास की शुरुआत तब होती है जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और यह स्थिति खगोलीय दृष्टि से अत्यंत विशेष मानी गई है। धनु संक्रांति के समय सूर्य की गति उत्तरायण की ओर बढ़ने लगती है, जिसे एक संक्रमण काल माना जाता है।

इस अवधि में सूर्य की ऊर्जा सामान्य से धीमी मानी जाती है, इसलिए धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं में इसे अशुभ कार्यों के लिए अनुपयुक्त बताया गया है। सूर्य जब अपनी पूर्ण तेजस्विता में नहीं होते, तब ग्रहों का शुभ प्रभाव भी स्थिर हो जाता है। इसी कारण शास्त्र इस समय सभी मांगलिक और नए आरम्भों को रोकने की सलाह देते हैं।

(AI Generated Image) क्यों नहीं बनते शुभ योग? ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार किसी भी मांगलिक कार्य की सफलता ग्रहों, नक्षत्रों और ऊर्जा-चक्रों की अनुकूलता पर निर्भर करती है। खरमास के दौरान सूर्य देव की स्थिति कमजोर मानी जाती है, जिससे शुभ योगों का निर्माण नहीं हो पाता।