Kharmas 2025: खरमास आज से शुरू, अगले एक माह तक नहीं होंगे शभ कार्य

    By Mahendra Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:53 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। सूर्य का बृहस्पति की राशि धनु पर गोचर करने का समय (खरमास) मंगलवार से शुरू होगा। इस अवधि में बृहस्पति की रश्मियां सूर्य के तेज से धीमी पड़ जाती हैं। इसलिए कोई शुभ कार्य नहीं करने का विधान है।

    पं. शक्तिधर त्रिपाठी ने बताया कि मंगलवार को सुबह 11:21 बजे सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे और ठीक एक महीने तक रहेंगे। यह एक महीने का समय खरमास के नाम से जाना जाता है। 14 जनवरी 2026 बुधवार को रात 9:39 बजे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और खरमास की समाप्ति हो जाएगी।

    किंतु शुक्रदेव के अस्त होने के कारण शादी आदि शुभ कार्य प्रारंभ नहीं हो सकेंगे। चार फरवरी को शाम 6:05 बजे शुक्र के उदय होते ही समस्त शुभ कार्य होने लगेंगे। ज्योतिषाचार्य एसएस नागपाल ने बताया कि खरमास में विवाह, सगाई, यज्ञोपवीत, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ-मांगलिक कार्य नहीं कराने चाहिए।