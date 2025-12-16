Kharmas 2025: खरमास आज से शुरू, अगले एक माह तक नहीं होंगे शभ कार्य

जागरण संवाददाता, लखनऊ। सूर्य का बृहस्पति की राशि धनु पर गोचर करने का समय (खरमास) मंगलवार से शुरू होगा। इस अवधि में बृहस्पति की रश्मियां सूर्य के तेज से धीमी पड़ जाती हैं। इसलिए कोई शुभ कार्य नहीं करने का विधान है।

पं. शक्तिधर त्रिपाठी ने बताया कि मंगलवार को सुबह 11:21 बजे सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे और ठीक एक महीने तक रहेंगे। यह एक महीने का समय खरमास के नाम से जाना जाता है। 14 जनवरी 2026 बुधवार को रात 9:39 बजे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और खरमास की समाप्ति हो जाएगी।