Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Shani Dev: शनि देव को बेहद प्रिय है ये राशियां, जानिए क्या आप भी हैं इसमें शामिल?

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 03:00 PM (IST)

    न्याय के देवता शनि देव (Shani Dev) ईमानदार और मेहनती लोगों पर कृपा करते हैं। ज्योतिष के अनुसार, मकर, कुंभ और तुला राशियां उन्हें विशेष प्रिय हैं। मकर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    Shani Dev: शनि देव की प्रिय राशियां।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। न्याय के देवता और कर्मफल दाता शनि देव को उग्र ग्रह के रूप में जाना जाता है, लेकिन ऐसा मानना पूरी तरह सही नहीं है। शनि देव उन्हीं को कष्ट देते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं। जो लोग ईमानदार होते हैं, मेहनत करते हैं, और धर्म का पालन करते हैं, उन पर शनि देव हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि देव कुछ राशियों पर विशेष रूप से मेहरबान रहते हैं। आइए जानते हैं, वे कौन सी राशियां हैं, जो शनि देव को बेहद प्रिय हैं और क्यों?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शनि देव की प्रिय राशियां (Shani Dev Favourite Zodiac)

    02_10_2021-shani_dev_19_22073201 (1)

    मकर राशि (Capricorn)

    मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं। मकर राशि के जातक स्वभाव से मेहनती और लक्ष्य को लेकर काफी फोकस्ड होते हैं।
    इन जातकों पर शनि देव की साढ़ेसाती या ढैय्या का प्रभाव कम होता है। शनि देव इन्हें करियर और व्यवसाय में अपार सफलता दिलाते हैं। ये अपनी मेहनत के दम पर उच्च पद पर होते हैं।

    कुंभ राशि (Aquarius)

    कुंभ राशि के भी स्वामी शनि देव हैं और यह उनकी मूल त्रिकोण राशि भी कही जाती है। कुंभ राशि के जातक सामाजिक कामों में रुचि रखने वाले और बहुत परोपकारी होते हैं। कुंभ राशि वालों को शनि देव का आशीर्वाद मिलता है, जिससे इन्हें सामाज में मान-सम्मान खूब मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है और ये सही फैसले लेते हैं, जिससे इन्हें जीवन में स्थिरता और सफलता मिलती है।

    तुला राशि (Libra)

    तुला राशि में शनि देव उच्च के होते हैं। तुला राशि जीवन में बैलेंस बनाकर रखती है। शनि देव खुद न्याय के देवता हैं, इसलिए यह राशि (Most Lucky Signs Saturn) उन्हें बहुत प्रिय है। कहते हैं कि तुला राशि वालों पर शनि की कृपा से धन, वैभव और भौतिक सुखों की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही ये कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से संभाल लेते हैं।

    क्या आप हैं इन राशियों में शामिल?

    अगर आप इन राशियों में शामिल हैं, तो अपनी ईमानदारी, मेहनत और अच्छे कर्म को कभी न छोड़ें। साथ ही भगवान शनि (Shani Dev Blessing Signs) की कृपा पाने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद करें।

    यह भी पढ़ें- Shani Dev: अगर आपको भी मिल रहे 5 संकेत, तो समझ लें शनि देव हो सकते हैं नाराज

    यह भी पढ़ें- Shani Margi 2025: कर्क से कन्या राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा शनि देव के मार्गी होने का प्रभाव?

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।