    Shani Margi 2025: कर्क से कन्या राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा शनि देव के मार्गी होने का प्रभाव?

    By digital deskEdited By: Suman Saini
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 01:12 PM (IST)

    28 नवंबर 2025 को शनि देव मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर किसी-न-किसी रूप में पड़ सकता है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं कि शनिदेव के मार्गी होने से कर्क से लेकर कन्या राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है।

    Shani Margi 2025 जानिए आपकी राशि पर प्रभाव।

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। जब शनिदेव मीन राशि में मार्गी होते हैं, तो वे क्षेत्र फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, जो पिछले समय में रुकावट या देरी का सामना कर रहे थे। मीन राशि की सहज बुद्धि और संवेदनशीलता, शनिदेव की दृढ़ ऊर्जा के साथ मिलकर एक संतुलित समय बनाती है। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं शनि वक्री astrological effects on zodiac signs का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

    कर्क (Cancer)

    Kark-New

    कर्क राशि के लिए शनिदेव का यह मार्गी होना नवम भाव (भाग्य, शिक्षा और आध्यात्मिकता) को सक्रिय करता है। यात्रा, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक खोज से जुड़े फैसले अब सहज रूप से आगे बढ़ सकते हैं। रुके हुए कामों में गति आने की संभावना है। नवम भाव से शनिदेव की दृष्टि तृतीय भाव (साहस, प्रयास और संचार) पर रहेगी। इस वजह से आपकी हिम्मत, निर्णय क्षमता और संवाद की शक्ति बढ़ सकती है। अभी की मेहनत आगे चलकर बड़े लाभ दे सकती है।

    उपाय -

     • नियमित रूप से मंदिर दर्शन करें।
     • जरूरतमंदों को काले कपड़े या कंबल का दान करें।

    सिंह (Leo)

    Singh-New

    सिंह राशि वालों के लिए मीन राशि में शनिदेव का मार्गी होना अष्टम भाव (परिवर्तन, गोपनीय विषय और साझा संसाधन) को सक्रिय करता है। यह समय गहरे स्तर पर बदलाव, हीलिंग और खुद के लिए सोचने का संकेत देता है। पैतृक मामलों, साझा धन या छिपी बातों से जुड़ी स्थितियां धीरे-धीरे स्पष्ट हो सकती हैं। अष्टम भाव में स्थित शनिदेव द्वितीय भाव (धन और वाणी) पर दृष्टि डालते हैं। इस वजह से आर्थिक मामलों में अनुशासन जरूरी रहेगा और बोलते समय संयम भी आवश्यक होगा। यह चरण भावनात्मक रूप से नया जन्म लेने जैसा अनुभव करवा सकता है।

    उपाय -

     • पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं।
     • शनिवार को शराब के सेवन से बचें।

    कन्या (Virgo)

    Kanya-New

    कन्या राशि के लिए शनिदेव का यह गोचर सप्तम भाव (साझेदारी, विवाह और व्यावसायिक संबंध) को प्रभावित करता है। रिश्तों में जो मामले अटके हुए थे, उनमें अब धीरे-धीरे सुधार आने लगेगा। हालांकि स्थिरता पाने के लिए निरंतर और धैर्य पूर्ण प्रयास करने होंगे। सप्तम भाव में स्थित शनिदेव की दृष्टि प्रथम भाव (स्वभाव और व्यक्तित्व) पर पड़ती है। इस वजह से आप पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इसके साथ ही आप अधिक परिपक्व और दृढ़ भी महसूस करेंगे। व्यक्तिगत विकास इस समय का मुख्य विषय रहेगा।

    उपाय -

     • शनिवार के दिन डार्क ब्लू कपड़े पहनें।
     • रिश्तों में विनम्रता और धैर्य बनाए रखें।

    लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com