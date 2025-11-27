Shani Margi 2025: कर्क से कन्या राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा शनि देव के मार्गी होने का प्रभाव?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। जब शनिदेव मीन राशि में मार्गी होते हैं, तो वे क्षेत्र फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, जो पिछले समय में रुकावट या देरी का सामना कर रहे थे। मीन राशि की सहज बुद्धि और संवेदनशीलता, शनिदेव की दृढ़ ऊर्जा के साथ मिलकर एक संतुलित समय बनाती है। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं शनि वक्री astrological effects on zodiac signs का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

कर्क (Cancer) कर्क राशि के लिए शनिदेव का यह मार्गी होना नवम भाव (भाग्य, शिक्षा और आध्यात्मिकता) को सक्रिय करता है। यात्रा, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक खोज से जुड़े फैसले अब सहज रूप से आगे बढ़ सकते हैं। रुके हुए कामों में गति आने की संभावना है। नवम भाव से शनिदेव की दृष्टि तृतीय भाव (साहस, प्रयास और संचार) पर रहेगी। इस वजह से आपकी हिम्मत, निर्णय क्षमता और संवाद की शक्ति बढ़ सकती है। अभी की मेहनत आगे चलकर बड़े लाभ दे सकती है।

उपाय - • नियमित रूप से मंदिर दर्शन करें।

• जरूरतमंदों को काले कपड़े या कंबल का दान करें। सिंह (Leo) सिंह राशि वालों के लिए मीन राशि में शनिदेव का मार्गी होना अष्टम भाव (परिवर्तन, गोपनीय विषय और साझा संसाधन) को सक्रिय करता है। यह समय गहरे स्तर पर बदलाव, हीलिंग और खुद के लिए सोचने का संकेत देता है। पैतृक मामलों, साझा धन या छिपी बातों से जुड़ी स्थितियां धीरे-धीरे स्पष्ट हो सकती हैं। अष्टम भाव में स्थित शनिदेव द्वितीय भाव (धन और वाणी) पर दृष्टि डालते हैं। इस वजह से आर्थिक मामलों में अनुशासन जरूरी रहेगा और बोलते समय संयम भी आवश्यक होगा। यह चरण भावनात्मक रूप से नया जन्म लेने जैसा अनुभव करवा सकता है।