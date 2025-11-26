Language
    Paush Month 2025: कब से हो रही है पौष माह की शुरुआत, रखें खास बातों का ध्यान

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 06:11 PM (IST)

    पौष माह हिंदू कैलेंडर का 10वां महीना है, जो मार्गशीर्ष माह की समाप्ति के बाद आता है। पौष माह पूष के नाम से भी प्रचलित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, इस माह में सूर्य देव की आराधना करने से जातक को धन और ऐश्वर्य का आशीर्वाद मिलता है।  चलिए जानते हैं कि इस बार पौष माह की शुरुआत कब से होने जा रही है।

    Hero Image

    Paush Month 2025 date (AI Generated Image)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। धार्मिक दृष्टि से पौष का महीना (Paush Month 2025 Date) विशेष महत्व रखता है। इस माह को सूर्य देव की उपासना, पितृ तर्पण, दान-पुण्य और उपवास आदि के लिए विशेष माना गया है। साथ ही इस माह में ऐसा करने से व्यक्ति को ऐश्वर्य, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि सूर्य देव की कृपा प्राप्ति के लिए आप इस माह में कौन-कौन से कार्य कर सकते हैं।

    इस दिन से हो रहा है शुरू

    पंचांग के अनुसार, पौष माह की शुरुआत शुक्रवार 5 दिसंबर 2025 से होने जा रही है। वहीं 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी। ऐसे में यह माह शनिवार 3 जनवरी तक चलने वाला है।

    पौष माह का महत्व

    surya-dev i

    पौष माह को सूर्य देव के साथ-साथ भगवान विष्णु और पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए भी उत्तम माना गया है। इस माह में आराधना व दान-पुण्य करने से साधक को धन, ऐश्वर्य और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ सूर्य देव को रोजाना अर्घ्य देने से आपको करियर में उन्नति व लंबी आयु का भी वरदान मिलता है। इस माह में पूर्वजों की आत्मा की शांति के पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म आदि करना भी काफी शुभ माना जाता है।

    सूर्य देव को अर्घ्य देने की विधि (Surya puja Vidhi)

    पौष माह में रोजाना सुबह स्नान आदि के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके लिए एक तांबे के बर्तन में जल लेकर उसमें लाल चंदन और लाल रंग के फूल मिलाएं। सूर्य देव को अर्घ्य दें और इस दौरान ऊं सूर्याय नम: मंत्र का जप करते रहें। ऐसा करने से साधक को सूर्य देव की विशेष कृपा मिलती है। ऐसे में आप पौष माह रोजाना या फिर रविवार के दिन यह कार्य कर सकते हैं।

    surya dev i

    (Picture Credit: Freepik) 

    जरूर करें ये काम

    आप पौष माह में सूर्य देव की कृपा प्राप्ति के लिए हर रविवार को व्रत भी कर सकते हैं। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता। इस दिन आप सूर्य देव को लाल फूल, लाल चंदन, रोली, चावल और तिल आदि अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही सूर्य देव को तिल-चावल की खिचड़ी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इससे साधक को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।