Laddu Gopal: सर्दी में कैसे करें लड्डू गोपाल की सेवा और किन चीजों का लगाएं भोग? पढ़ें सेवा नियम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। धार्मिक मान्यता के अनुसार, लड्डू गोपाल की विधिपूर्वक पूजा-अर्चना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। लड्डू गोपाल की सेवा बाल स्वरूप में करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से धन, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि देखने को मिलती है।

(Image Source: AI-Generated) सेवा के दौरान कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे नंदलाला प्रसन्न होकर भक्त को शुभ फल प्रदान करते हैं। अब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, तो ऐसे में लड्डू गोपाल (Laddu Gopal Puja Niyam) की सेवा में कुछ बदलाव जरूर करने चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं सर्दी में लड्डू गोपाल की सेवा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

(Image Source: AI-Generated) इस तरह करें नंदलाला की सेवा लड्डू गोपाल (Laddu Gopal Care Tips) की सेवा बालक के रूप में की जाती है। सर्दी में रोजाना लड्डू गोपाल को गर्म पानी से स्नान करवाना चाहिए। स्नान करवाने से पहले पानी को चेक कर लें कि पानी अधिक गर्म न हो। अगर संभव हो तो लड्डू गोपाल का स्नान धूप में करवाएं।