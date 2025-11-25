Laddu Gopal: सर्दी में कैसे करें लड्डू गोपाल की सेवा और किन चीजों का लगाएं भोग? पढ़ें सेवा नियम
Laddu Gopal seva niyam in hindi भक्त अपने घरों में भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल को विराजमान कर रोजाना उनकी सेवा करते हैं। बदलते मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल की सेवा में भी बदलाव किए जाते हैं। अब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, तो ऐसे में चलिए जानते हैं कि सर्दी में कैसे करें लड्डू गोपाल की सेवा।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। धार्मिक मान्यता के अनुसार, लड्डू गोपाल की विधिपूर्वक पूजा-अर्चना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। लड्डू गोपाल की सेवा बाल स्वरूप में करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से धन, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि देखने को मिलती है।
सेवा के दौरान कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे नंदलाला प्रसन्न होकर भक्त को शुभ फल प्रदान करते हैं। अब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, तो ऐसे में लड्डू गोपाल (Laddu Gopal Puja Niyam) की सेवा में कुछ बदलाव जरूर करने चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं सर्दी में लड्डू गोपाल की सेवा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
इस तरह करें नंदलाला की सेवा
लड्डू गोपाल (Laddu Gopal Care Tips) की सेवा बालक के रूप में की जाती है। सर्दी में रोजाना लड्डू गोपाल को गर्म पानी से स्नान करवाना चाहिए। स्नान करवाने से पहले पानी को चेक कर लें कि पानी अधिक गर्म न हो। अगर संभव हो तो लड्डू गोपाल का स्नान धूप में करवाएं।
पहनाएं गर्म कपड़े
सर्दी के दौरान लड्डू गोपाल को गर्म वस्त्र पहनाने चाहिए। साथ ही गर्म टोपी भी पहनाएं। रात को सुलाते समय लड्डू गोपाल के लिए गर्म रजाई का प्रयोग करें।
किन चीजों का लगाएं भोग
लड्डू गोपाल (Laddu Gopal Bhog Niyam) को रोजाना सुबह और शाम दूध का भोग जरूर लगाना चाहिए। साथ ही गोंद और तिल के लड्डू, हलवा, माखन-मिश्री समेत आदि चीजों का भोग लगाया जाता है। भोग लगाते समय एक बात का खास ध्यान रखें कि भोग थाली में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पत्ते शामिल करने से लड्डू गोपाल भोग को प्रसन्न होकर स्वीकार करते हैं।
भोग लगाते समय करें इस मंत्र का जप
"त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर"
इस मंत्र का अर्थ यह है कि हे प्रभु मेरे पास जो भी है वो आपका ही दिया हुआ है। आपका दिया आपको ही मैं समर्पित करता हूं। कृपा करके इसे ग्रहण करे और मुझ पर प्रसन्न हों।
इन बातों का रखें खास ध्यान
- लड्डू गोपाल के सिंहासन के आसपास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि भगवान श्रीकृष्ण साफ-सफाई वाली जगह पर ही वास करते हैं।
- गर्म चीजों का भोग नहीं लगाना चाहिए। भोग को ठंडा कर प्रभु को अर्पित करें।
- सेवा के दौरान किसी से वाद-विवाद न करें।
- किसी के बारे में गलत विचार धारण न करें।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
