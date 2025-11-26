December Vrat Tyohar 2025: दिसंबर में पड़ेंगे गीता और गुरु गोविंद सिंह जयंती जैसे प्रमुख त्योहार, पढ़ें लिस्ट
दिसंबर अंग्रेजी कैलेंडर का आखिरी यानी 12वां महीना है। इस महीने में गीता जयंती और गुरु गोविंद सिंह जयंती जैसे कई महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार मनाए जाएंगे। चलिए जानते हैं कि दिसंबर (December Vrat Tyohar 2025) में कौन-कौन से व्रत-त्योहार पड़ रहे हैं।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दिसंबर में कई प्रमुख व्रत-त्योहार मनाए जाएंगे। साथ ही इस महीने में ही पौष माह की शुरुआत भी होने जा रही है। इस माह में मुख्य तौर से सूर्य देव की पूजा की जाती है। खरमास लगने के कारण दिसंबर में कुछ समय के लिए शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किए जाएंगे। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं दिसंबर माह के प्रमुख व्रत-त्योहार।
दिसंबर के व्रत-त्योहार (December Festivals 2025 List)
- सोमवार, 1 दिसंबर 2025 - मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती (Geeta Jayanti 2025) (मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन स्वंय भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था)
- मंगलवार 2 दिसंबर 2025 - भौम प्रदोष व्रत (मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा)
- गुरुवार 4 दिसंबर 2025 - अन्नपूर्णा जयंती, दत्तात्रेय जयंती, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, त्रिपुर भैरवी जयन्ती
- शुक्रवार 5 दिसंबर 2025 - पौष माह शुरू
- रविवार 7 दिसंबर 2025 - अखुरथ संकष्टी चतुर्थी
- सोमवार 15 दिसंबर 2025 - सफला एकादशी
- मंगलवार 16 दिसंबर 2025 - धनु संक्रांति, खरमास शुरू (इस दिन सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे खरमास की शुरुआत हो जाएगी। इस माह में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते)
- बुधवार 17 दिसंबर 2025 - बुध प्रदोष व्रत (बुधवार के दिन पड़ने के कारण इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा)
- गुरुवार 18 दिसंबर 2025 - मासिक शिवरात्रि
- शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 - पौष अमावस्या
- बुधवार 24 दिसंबर 2025 - विनायक चतुर्थी (विघ्नेश्वर चतुर्थी)
- शनिवार 27 दिसंबर 2025 - गुरु गोविंद सिंह जयंती(Guru Gobind Singh Jayanti) (सिखों के दसवें और अंतिम गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मोत्सव के रूप में गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है)
- रविवार 28 दिसंबर 2025 - मासिक दुर्गाष्टमी
- 30 दिसंबर 2025 - पौष पुत्रदा एकादशी (वैष्णव संप्रदाय की परंपरा के अनुसार, 31 दिसंबर को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा)
