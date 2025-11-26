December Vrat Tyohar 2025: दिसंबर में पड़ेंगे गीता और गुरु गोविंद सिंह जयंती जैसे प्रमुख त्योहार, पढ़ें लिस्ट

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दिसंबर में कई प्रमुख व्रत-त्योहार मनाए जाएंगे। साथ ही इस महीने में ही पौष माह की शुरुआत भी होने जा रही है। इस माह में मुख्य तौर से सूर्य देव की पूजा की जाती है। खरमास लगने के कारण दिसंबर में कुछ समय के लिए शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किए जाएंगे। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं दिसंबर माह के प्रमुख व्रत-त्योहार।

यह भी पढ़ें - Shani Dosh Ke Upay: किन लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाते शनिदेव, सदा बनी रहती है कृपा

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।