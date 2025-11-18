Guru Gobind Singh Jayanti 2025 Date: कब है गुरु गोविंद सिंह जयंती? नोट करें सही तिथि और शुभ योग

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। यह दिन सिख धर्म के दसवें गुरु को समर्पित होता है। इतिहासकारों एवं जानकारों की मानें तो गुरु गोविंद सिंह जी की यह 359वीं सालगिरह है।

गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन में कई प्रमुख रचनाएं की हैं। इनमें राम अवतार भी शामिल हैं। इसमें गुरु गोविंद जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम और जगत की देवी मां सीता के स्वयंवर से लेकर सीता हरण समेत रामकाल की पूरी जानकारी है। आइए, गुरु गोविंद सिंह जयंती की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और योग जानते हैं-

गुरु गोविंद सिंह जयंती शुभ मुहूर्त वैदिक पंचांग के अनुसार, पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 26 दिसंबर को दोपहर 01 बजकर 43 मिनट पर शुरू होगी। वहीं, 27 दिसंबर को दोपहर 01 बजकर 09 मिनट पर समाप्त होगी। जानकारों की मानें तो 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी।