Grah Gochar 2025 December: दिसंबर महीने में इन राशियों की बदलेगी तकदीर, मिलेंगे शुभ परिणाम

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। दिसंबर का महीना कई राशि के जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है। इस महीने में कई ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। इससे राशिचक्र की सभी राशियों पर भाव और ग्रहों की स्थिति के अनुसार प्रभाव पड़ेगा।

ज्योतिषियों की मानें तो दिसंबर महीने में देवताओं के गुरु बृहस्पति देव भी राशि परिवर्तन करेंगे। इसके साथ ही बुध, मंगल, शुक्र और चंद्रमा (Grah Gochar December 2025) अपनी चाल बदलेंगे। इन ग्रहों के राशि परिवर्तन करने से कई राशि के जातकों की तकदीर बदलेगी। आइए, इन राशियों के बारे में जानते हैं-

गुरु गोचर 2025 वर्तमान समय में देवताओं के गुरु बृहस्पति देव कर्क राशि में विराजमान हैं। देवगुरु बृहस्पति 05 दिसंबर को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति देव मिथुन राशि में 01 जून, 2026 तक रहेंगे। इसके अगले दिन यानी 02 जून को कर्क राशि में गोचर करेंगे। गुरु के राशि परिवर्तन करने से कई राशि के जातकों को लाभ मिलेगा।

मंगल गोचर 2025 वर्तमान समय में ग्रहों के सेनापति मंगल देव वृश्चिक राशि में विराजमान हैं। इस राशि में मंगल देव 06 दिसंबर तक रहेंगे। इसके अगले दिन यानी 07 दिसंबर को धनु राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में मंगल देव 15 जनवरी तक रहेंगे। इसके अगले दिन मंगल देव मकर राशि में गोचर करेंगे।

बुध गोचर 2025 वर्तमान समय में ग्रहों के राजकुमार बुध देव तुला राशि में विराजमान हैं। इस राशि में बुध देव 05 दिसंबर तक रहेंगे। इसके अगले दिन यानी 06 दिसंबर को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में बुध देव 28 दिसंबर तक रहेंगे। इसके अगले दिन बुध देव धनु राशि में गोचर करेंगे। बुध देव के दिसंबर महीने में दो बार राशि परिवर्तन करने से कई राशि के जातकों को बिजनेस में लाभ होगा।

सूर्य राशि परिवर्तन 2025 वर्तमान समय में सूर्य देव वृश्चिक राशि में विराजमान हैं। आत्मा के कारक सूर्य देव 16 दिसंबर को धनु राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में सूर्य देव 13 जनवरी तक रहेंगे। इसके अगले दिन यानी 14 जनवरी को सूर्य देव मकर राशि में गोचर करेंगे। सूर्य देव के राशि परिवर्तन करने से कई राशि के जातकों को जॉब में सफलता मिलेगी।