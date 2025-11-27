Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Shani Margi 2025: 28 नवंबर को मार्गी होंगे शनिदेव, मेष से मिथुन राशि वालों पर क्या पड़ेगा प्रभाव

    By digital deskEdited By: Suman Saini
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:15 AM (IST)

    28 नवंबर 2025 को मीन राशि में शनि देव मार्गी हो रहे हैं। यह बदलाव कई राशियों के जीवन में एक अहम मोड़ लेकर आ सकता है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं कि शनिदेव के मार्गी होने से मेष से मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    Shani Margi 2025 जानिए मेष से मिथुन राशि पर प्रभाव। (AI Generated Image)

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। शनिदेव अनुशासन, कर्मफल, जिम्मेदारी और जीवन की संरचना के कारक माने जाते हैं। वक्री अवस्था में जहां कई मामले धीमे पड़ जाते हैं, वहीं मार्गी अवस्था नई स्पष्टता और स्थिरता लेकर आती है। मीन राशि का प्रभाव शनिदेव की कठोर ऊर्जा में भावनात्मक समझ और आध्यात्मिक गहराई जोड़ देता है। इस कारण भावनात्मक अनुशासन, समझदारी और कर्म सुधार जैसे विषय प्रमुख हो जाते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेष (Aries)

    Mesh-New

    मेष राशि वालों के लिए मीन राशि में शनिदेव का मार्गी होना बारहवें भाव (व्यय और मोक्ष का क्षेत्र) को सक्रिय करता है। यह स्थिति आत्ममंथन और आध्यात्मिक प्रगति की ओर प्रेरित कर सकती है। बीते समय से जुड़े भावनात्मक बोझ को हल्का करने और पुराने अध्यायों को पूरा करने का भाव मजबूत हो सकता है।

    बारहवें भाव से शनिदेव का गोचर षष्ठ भाव (सेवा, स्वास्थ्य और शत्रु) पर दृष्टि डालता है। यह स्वास्थ्य में सुधार, रोजमर्रा की दिनचर्या को मजबूत करने और चुनौतियों पर विजय पाने का संकेत देता है। इस समय धैर्य और अनुशासन ही स्थिरता की कुंजी रहेंगे।

    उपाय -

    • प्रतिदिन “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का जाप करें।
    • शनिवार के दिन काले तिल का दान करें।

    वृषभ (Taurus)

    Vrishabh-New

    वृषभ राशि के लिए शनिदेव का यह गोचर ग्यारहवें भाव (लाभ और मित्र मंडल) को सक्रिय करता है। यह समय आपके सोशल सर्कल, नेटवर्किंग और आर्थिक लाभ में स्पष्टता लेकर आ सकता है। रुके हुए लक्ष्य अब गति पकड़ सकते हैं।

    दीर्घकालिक योजनाओं पर काम करने और अपने सपनों को आकार देने के लिए यह उत्तम समय कहा जाएगा। ग्यारहवें भाव में स्थित शनिदेव पंचम भाव (बुद्धि, प्रेम और संतान) पर दृष्टि डालते हैं। शिक्षा, प्रेम और रचनात्मक परियोजनाओं में धैर्य से आगे बढ़ना होगा। मेहनत और अनुशासन धीरे-धीरे अच्छे परिणाम देंगे।

    उपाय -

    • शनिवार के दिन काली गाय को भोजन खिलाएं।
    • शनि मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करें।

    मिथुन (Gemini)

    Mithun-New

    मिथुन राशि वालों के लिए मीन राशि में शनिदेव का मार्गी होना दशम भाव (कर्म और प्रतिष्ठा) को प्रभावित करता है। यह समय करियर को मजबूत करने, जिम्मेदारियों को समझने और प्रोफेशनल लाइफ में नेतृत्व दिखाने का संकेत देता है। कड़ी मेहनत और अनुशासन से सफलता मिलने के योग बनते हैं।

    शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ भाव (घर-परिवार और भावनाएं) पर रहने से काम और घर के बीच संतुलन बनाने की जरूरत बढ़ सकती है। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इससे आगे चलकर स्थिरता ही बढ़ेगी।

    उपाय -

    • घर में अनावश्यक विवाद से बचें।
    • शनिवार के दिन तिल के तेल का दीपक जलाएं।

    कैसा रहेगा आपका करियर? इस लिंक पर क्लिक कर दूर करें कन्फ्यूजन 

    यह भी पढ़ें - Grah Gochar 2025 December: दिसंबर महीने में इन राशियों की बदलेगी तकदीर, मिलेंगे शुभ परिणाम

    लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com