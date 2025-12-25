पटियाला में आवारा कुत्तों का आतंक, घर लौट रही महिला पर हमला किया, गर्दन दबोची

जागरण संवाददाता.पटियाला। पटियाला में आवारा कुत्तों का आतंकी बढ़ता जा रहा है। पाश इलाके मजीठिया एनक्लेव में घर लौट रही एक महिला पर आवारा कुत्तों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। इस दर्दनाक घटना ने न केवल पीड़िता को गंभीर रूप से घायल किया। इस घटना ने इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल भी पैदा कर दिया है।

इलाका निवासियों का कहना है कि यह हमला किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पहले भी कुत्ते कई लोगों को शिकार बना चुके हैं। हालांकि नगर निगम की तरफ से अवारा कुत्तों के बर्थ कंट्रोल को लेकर कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन लगातार कुत्तों के काटने की आ रही घटनाएं नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रही हैं।

जानकारी देते हुए पीड़िता हिमानी सिंगला ने बताया कि वह रोज की तरह मजीठिया एनक्लेव की 11-आर गली से गुजर रही थीं। तभी अचानक आवारा कुत्तों का झुंड उनकी ओर बढ़ा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, तीन कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। पहले उन्हें जमीन पर गिराया और फिर गले, बाजू और हाथों पर बुरी तरह काटना शुरू कर दिया।

कार्यक्रम का उद्देश्य कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण और रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव है। इसके लिए 15 केनल बनाए गए हैं। जहां रोजाना कुत्तों की नसबंदी की जाती है। इसके अलावा सर्जरी के बाद उचित देखभाल के साथ कुत्तों को उसी स्थान पर छोड़ा जाता है।

पुराने एबीसी सेंटर के पास 24 नए केनल बनाए जा रहे हैं और एक नई साइट पर 50 केनल बनाने की योजना है। नए केनल बनने के बाद रोजाना 50 कुत्तों की नसबंदी का लक्ष्य रखा गया है। अनुमान है कि अगले दो वर्षों में पूरे पटियाला शहर को कवर कर लिया जाएगा। पारदर्शिता के लिए रोजाना की रिपोर्ट निगम के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड की जा रही है।