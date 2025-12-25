Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत-पाक सीमा पर घुसपैठ का अलर्ट, सुरक्षा के मध्यनजर पठानकोट बॉर्डर एरिया में सर्च ऑपरेशन जारी

    By Purshotam Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 05:44 PM (IST)

    पठानकोट में भारत-पाक सीमा पर घुसपैठ की आशंका के चलते सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। बीएसएफ के साथ मिलकर पुलिस बॉर्डर एरिया में जांच कर ...और पढ़ें

    Hero Image

    पठानकोट के सरहदी इलाकों में चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन।

    जागरण संवाददाता, पठानकोट। पुलिस की ओर से सुरक्षा के मध्यनजर जिले के बॉर्डर एरिया में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) के साथ जॉइंट सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। वीरवार को भी बॉर्डर के एरिया पहाड़ीपुर एवं आसपास उज्ज नदी किनारे सर्च ऑपरेशन अभियान चलाकर बारीकी से जांच पड़ताल की गई। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से इनपुट के बाद से लगातार ये सर्च अभियान जारी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गौरतलब है कि बीते एक सप्ताह से इनपुट मिल रही है। जिसमें इस एरिया से घुसपैठ की आशंकाएं जताई जा रही हैं। जिसके बाद से ही लगभग पिछले 1 सप्ताह से सर्च अभियान के माध्यम से पूरे एरिया का चप्पा-चप्पा खंगाला जा रहा है। पुलिस हाई अलर्ट पर है।

    वीरवार को इंस्पेक्टर ऑपरेशन गुलशन कुमार की अगुवाई में पुलिस की ओर से अभियान को आगे बढ़ते हुए जांच अभियान चलाया पुलिस थाना नरोट जैमल सिंह के प्रभारी कुलदीप राज ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए रूटीन के तहत सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- रिटायर्ड आईजी चहल सुसाइड प्रयास का मामला, 3 करोड़ हुए फ्रीज, मिल सकते हैं वापस, तीसरा आरोपी भी निकला महाराष्ट्र का

    खेतों में काम करने वालों को भी सतर्क रहने का आदेश

    खेतों में काम करने वाले लोगों को भी बताया जा रहा, यदि कोई बाहरी दिखे तो तत्काल करें। सर्च ऑपरेशन अभियान के दौरान पुलिस की ओर से हर उस एंगल से उन संवेदनशील जगह पर जांच की रही है। जहां किसी भी तरह की पुलिस को संभावना दिख रही हो, सर्च किया जा रहा है।

    खेतों में काम करने वाले लोगों को भी आगाह किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर एरिया में अगर किसी बाहरी व्यक्ति की गतिविधि देखते हैं तो तुरंत गांव के सरपंच एवं पुलिस को जानकारी पहुंचाएं। बता दें कि धुंध का मौसम चरम पर है। क्षेत्र में गहरी धुंध पड़ने से विजिबिलिटी बहुत कम हुई है ।

    यह भी पढ़ें- सौतेले पिता ने किया नाबालिग बेटी का कत्ल, लड़की पर रखता था गलत नजर, सिर पर लकड़ी से किया वार

    धुंध की आड़ में हो सकती घुसपैठ

    सुबह एवं शाम के बाद धुंध की चादर से विजिबिलिटी कम होने के कारण कुछ दूरी से दिखाई नहीं देता। ऐसे में बॉर्डर एरिया की संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। अब क्योंकि गहरी धुंध के साथ-साथ सुरक्षा एजेंसियों की ओर से भी सुरक्षा को लेकर इनपुट जारी किया हुआ है जिसके मद्देनजर पुलिस बीएसएफ एवं अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर संयुक्त तौर पर एहतियात के तौर पर सुरक्षा अभियान चलाए हुए हैं जो नियंत्रण जारी है। इसके आगामी दिनों में भी जारी रहने की संभावना हैं। 

    यह भी पढ़ें- कपूरथला में चोरों के हौसले बुलंद! पुलिस चौकी से एक किलोमीटर दूर 4 घरों में दिनदहाड़े चोरी, मचा हड़कंप