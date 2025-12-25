भारत-पाक सीमा पर घुसपैठ का अलर्ट, सुरक्षा के मध्यनजर पठानकोट बॉर्डर एरिया में सर्च ऑपरेशन जारी

जागरण संवाददाता, पठानकोट। पुलिस की ओर से सुरक्षा के मध्यनजर जिले के बॉर्डर एरिया में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) के साथ जॉइंट सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। वीरवार को भी बॉर्डर के एरिया पहाड़ीपुर एवं आसपास उज्ज नदी किनारे सर्च ऑपरेशन अभियान चलाकर बारीकी से जांच पड़ताल की गई। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से इनपुट के बाद से लगातार ये सर्च अभियान जारी है।

गौरतलब है कि बीते एक सप्ताह से इनपुट मिल रही है। जिसमें इस एरिया से घुसपैठ की आशंकाएं जताई जा रही हैं। जिसके बाद से ही लगभग पिछले 1 सप्ताह से सर्च अभियान के माध्यम से पूरे एरिया का चप्पा-चप्पा खंगाला जा रहा है। पुलिस हाई अलर्ट पर है।

वीरवार को इंस्पेक्टर ऑपरेशन गुलशन कुमार की अगुवाई में पुलिस की ओर से अभियान को आगे बढ़ते हुए जांच अभियान चलाया पुलिस थाना नरोट जैमल सिंह के प्रभारी कुलदीप राज ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए रूटीन के तहत सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया जा रहा है।

खेतों में काम करने वाले लोगों को भी आगाह किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर एरिया में अगर किसी बाहरी व्यक्ति की गतिविधि देखते हैं तो तुरंत गांव के सरपंच एवं पुलिस को जानकारी पहुंचाएं। बता दें कि धुंध का मौसम चरम पर है। क्षेत्र में गहरी धुंध पड़ने से विजिबिलिटी बहुत कम हुई है ।





