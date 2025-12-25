रिटायर्ड आईजी चहल सुसाइड प्रयास का मामला, 3 करोड़ हुए फ्रीज, मिल सकते हैं वापस, तीसरा आरोपी भी निकला महाराष्ट्र का

प्रेम वर्मा, पटियाला। साइबर ठगी का शिकार हुए रिटायर्ड आईजी अमर सिंह चहल के मामले में पटियाला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ठगी के जरिए विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए करीब 3 करोड़ रुपये फ्रीज करवा दिए गए हैं। यह राशि कुल 8 करोड़ 10 लाख रुपये की साइबर ठगी का हिस्सा थी।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार फ्रीज करवाई गई रकम के वापस मिलने की पूरी संभावना है। जानकारी के मुताबिक ठगों ने रिटायर्ड आईजी के बैंक खाते से रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवाई थी। खातों की तकनीकी जांच और बैंकिंग ट्रेल खंगालने के बाद पटियाला पुलिस ने संबंधित बैंकों से समन्वय कर यह राशि फ्रीज करवाई।

पुलिस का कहना है कि आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह पैसा पीड़ित को लौटाया जा सकेगा। इस मामले में साइबर ठगी से जुड़े तीसरे आरोपी की पहचान भी कर ली गई है, जो महाराष्ट्र का रहने वाला बताया जा रहा है।

उसकी असली पहचान सामने लाने के लिए जांच तेज कर दी गई है। पटियाला पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल साइबर ठगी मामले को सुलझाने के लिए दो विशेष जांच टीमें गठित की हैं। अब तक की जांच में करीब 10 लोगों की संलिप्तता के सुराग मिले हैं।