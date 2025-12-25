सौतेले पिता ने किया नाबालिग बेटी का कत्ल, लड़की पर रखता था गलत नजर, सिर पर लकड़ी से किया वार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के कोट खालसा इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां 15–16 वर्षीय नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस अपराध को लड़की के सौतेले पिता ने अंजाम दिया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस के अनुसार सुबह सूचना मिली थी कि कोट खालसा क्षेत्र के एक घर में नाबालिग लड़की का शव पड़ा है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर खून से लथपथ हालत में लड़की की लाश मिली।

गंभीर चोट लगने के कारण मौके पर ही लड़की की मौत हो गई। जब मां काम से लौटकर घर पहुंची तो उसने अंदर बेटी की खून से सनी लाश देखी। यह दृश्य देखकर वह बदहवास हो गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी।