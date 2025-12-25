Language
    सौतेले पिता ने किया नाबालिग बेटी का कत्ल, लड़की पर रखता था गलत नजर, सिर पर लकड़ी से किया वार

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 05:07 PM (IST)

    अमृतसर के कोट खालसा में एक नाबालिग लड़की की उसके सौतेले पिता ने बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी लड़की पर गलत नीयत रखता था, जिसके चलते घर ...और पढ़ें

    मौके पर पहुंची पुलिस जांच करते हुए।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर के कोट खालसा इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां 15–16 वर्षीय नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस अपराध को लड़की के सौतेले पिता ने अंजाम दिया।

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस के अनुसार सुबह सूचना मिली थी कि कोट खालसा क्षेत्र के एक घर में नाबालिग लड़की का शव पड़ा है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर खून से लथपथ हालत में लड़की की लाश मिली।

    जांच के दौरान पता चला कि लड़की की हत्या उसके सौतेले पिता सोनू ने की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी लड़की पर गलत नीयत रखता था, जिस कारण घर में अक्सर विवाद और झगड़े होते रहते थे।

    घटनास्थल पर पहुंची फोरेंसिक विभाग की टीम।

    काम पर गई थी मृतका की मां

    बताया गया है कि घटना के समय लड़की की मां अनीता अन्य बच्चों के साथ काम पर गई हुई थी। घर में केवल नाबालिग लड़की और उसका सौतेला पिता मौजूद थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने लकड़ी से लड़की के सिर पर वार कर दिया।

    गंभीर चोट लगने के कारण मौके पर ही लड़की की मौत हो गई। जब मां काम से लौटकर घर पहुंची तो उसने अंदर बेटी की खून से सनी लाश देखी। यह दृश्य देखकर वह बदहवास हो गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

    फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्‌ठे किए

    सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत एकत्र किए और हत्या में इस्तेमाल की गई लकड़ी को भी बरामद कर लिया गया है।

    इस मामले की जानकारी देते हुए एडीसीपी अमृतसर विशालजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

    आरोपी पिता हुआ गिरफ्तार

    आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना से पहले घर में किस तरह की परिस्थितियां थीं और क्या आरोपी ने पहले भी लड़की के साथ कोई दुर्व्यवहार किया था।

    एडीसीपी ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

