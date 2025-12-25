Language
    अमृतसर के झबाल रोड पर तेज रफ्तार वाहनों का कहर, सब्जियों से लदा छोटा हाथी दो कारों से टकराया, कई घायल

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:03 PM (IST)

    अमृतसर के झबाल रोड पर देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार सब्जियों से लदा एक वाहन अनियंत्रित होकर दो कारों से टकरा गया, जिससे कई लोग घायल हो गए ...और पढ़ें

    Hero Image

    दुर्घटनाग्रस्त ट्रक व कार।

    जागरण संवाददाता, अमृतसर। शहर के झबाल रोड पर बीती देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार में आ रहा सब्जियों से लदा एक छोटा हाथी वाहन अनियंत्रित होकर पहले एक स्विफ्ट कार और फिर सामने से आ रही वरना कार से जा टकराया। जिसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना है।

    टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सड़क पर सब्जियां बिखर गईं और कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह ठप हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छोटा हाथी बहुत अधिक रफ्तार में था। चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और पहले सड़क पर चल रही स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी।

     इसके बाद वाहन सामने से आ रही वरना कार से भिड़ गया। हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।

    नशे में होने का आरोप, घायलों को अस्पताल पहुंचाया

    स्थानीय लोगों का कहना है कि छोटा हाथी चला रहा युवक शराब के नशे में था। हालांकि अभी पुलिस की तरफ से इसे लेकर जानकारी सांझा नहीं की गई। इसी कारण वह तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था और संतुलन खो बैठा। हादसे के बाद वाहन में सवार कुछ युवक घायल हो गए।

     मौके पर मौजूद लोगों की मदद से घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल अमृतसर पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार सभी घायलों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर है।

    पुलिस ने रास्ता साफ करवाया

    हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है, केवल वाहनों और सामान का नुकसान हुआ है।

    पुलिस की प्रारंभिक जांच में ओवरस्पीडिंग को हादसे का मुख्य कारण बताया जा रहा है। साथ ही चालक के नशे में होने के आरोपों की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

