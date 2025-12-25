अमृतसर के झबाल रोड पर तेज रफ्तार वाहनों का कहर, सब्जियों से लदा छोटा हाथी दो कारों से टकराया, कई घायल

जागरण संवाददाता, अमृतसर। शहर के झबाल रोड पर बीती देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार में आ रहा सब्जियों से लदा एक छोटा हाथी वाहन अनियंत्रित होकर पहले एक स्विफ्ट कार और फिर सामने से आ रही वरना कार से जा टकराया। जिसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सड़क पर सब्जियां बिखर गईं और कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह ठप हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छोटा हाथी बहुत अधिक रफ्तार में था। चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और पहले सड़क पर चल रही स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी।