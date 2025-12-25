गुरदासपुर में अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी गन्ने से भरी ट्राली, बाल-बाल बचा ड्राइवर
गुरदासपुर-मुकेरियां रोड पर गांव चावा के पास गन्ने से भरी ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे यातायात बाधित हुआ। सड़क सुरक्षा फोर्स ने मौके पर पहुंचकर ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, गुरदासपुर। गुरदासपुर-मुकेरियां रोड पर गांव चावा के पास गन्ने से भरी ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई। जिससे यातायात में विघ्न पड़ा।
हालांकि सड़क सुरक्षा फोर्स ने मौके पर पहुंच कर ट्राली को हटाकर यातायात को बहाल किया।
जानकारी देते हुए ट्रेक्टर ट्राली चालक बलबीर सिंह ने बताया कि वह गांव भुंबली से गन्ना लादकर शुगर मिल मुकेरियां में जा रहा था।
जैसे ही वह गांव चावा के पास पहुंचा तो वह ट्रेक्टर-ट्राली से अपना संतुलन खौ बैठा। जिससे ट्राली पलट गई।
हालांकि हादसे में वह बाल-बाल बच गया। ट्राली का नुक्सान हुआ है। अब उसे फिर से लोड करवाने के लिए लेबर भी डबल पड़ेगी।
उधर सड़क सुरक्षा फोर्स के अधिकारी कुलविंदर सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही वह तुरंत मौके पर पहुंचे।
गन्ना सड़क पर बिखरने से यातायात मेंकुछ देर के लिए विघ्न पड़ा था, मगर उन्होंने तुरंत गन्ना साइड पर करवा कर यातायात को बहाल करवा दिया है।
अब ट्राली को सीधा करने का काम किया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।