बठिंडा अस्पताल में मानवता शर्मसार, मृत महिला के कानों से चोरी हुई सोने की बालियां

थाना कोतवाली पुलिस को दिए बयानों में फाजिल्का जिले के गांव निहाल खेड़ा वासी रोहताश ने बताया कि उसकी माता गीता देवी को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए बठिंडा के दिल्ली हार्ट अस्पताल लाया गया।

जागरण संवाददाता, बठिंडा। शहर के गोनियाना रोड स्थित एक निजी अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली हार्ट अस्पताल में एक मृत महिला के सोने के गहने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उतार लिए गए।

अस्पताल के डाक्टरों ने जांच के बाद गीता देवी को मृत घोषित कर दिया। रोहताश ने बताया कि जैसे ही परिवार को गीता देवी की मौत की जानकारी मिली, सभी शोक में डूब गए।

इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी माता के कानों में पहनी दो तोला सोने की बालियां चोरी कर लीं। निजी अस्पताल में मृत महिला के गहने चोरी होने की घटना को लेकर शहर में चर्चा का माहौल है।

समाजसेवी लोगों का कहना है कि अस्पताल के भीतर किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा इस तरह की चोरी होना मुश्किल है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि इस घटना में अस्पताल का कोई कर्मचारी भी शामिल हो सकता है।

उन्होंने पुलिस से मामले की गहन जांच की मांग की है। थाना कोतवाली के इंस्पेक्टर परविंदर सिंह ने बताया कि पीड़ित रोहताश के बयानों के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।