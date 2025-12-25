Language
    कपूरथला में चोरों के हौसले बुलंद! पुलिस चौकी से एक किलोमीटर दूर 4 घरों में दिनदहाड़े चोरी, मचा हड़कंप

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:31 PM (IST)

    कपूरथला के रामपुर जागीर गांव में दिनदहाड़े चोरों ने चार घरों से लाखों के गहने और नकदी चुरा ली। डल्ला चौकी पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिसमें दो ...और पढ़ें

    पुलिस चौकी से एक किलोमीटर दूर चार घरों में चोरी।

    जागरण संवाददाता, सुल्तानपुर लोधी(कपूरथला)। गांव रामपुर जागीर में चोरों ने दिनदहाड़े चार घरों से लाखों के गहने और नकदी चोरी कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बुधवार की दोपहर बाद जब घरों में कोई नहीं था तो चोरों ने अलग-अलग चार घरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

    वहीं, घटना की सूचना के बाद डल्ला चौकी पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए है। इसकी पुष्टि करते हुए इंचार्ज एसआई मलकीत सिंह ने बताया कि दो संदिग्ध बाइक सवार सीसीटीवी में दिखे हैं, जिनकी पहचान की जा रही है।

    जानकारी के अनुसार चोरों ने सुरजीत सिंह पुत्र चरण सिंह के घर से 2 तोले सोने के गहने और 5,000 रुपये कैश, अवतार सिंह पुत्र गज्जन सिंह के घर से 4 तोले सोने के गहने और 10 से 12 हजार रुपये कैश, सुरता सिंह पुत्र बूटा सिंह के घर से सोने की बालियां, जबकि बिक्कर सिंह पुत्र बूटा सिंह के घर से चांदी की चूड़ियां और 8,000 रुपये कैश चुराए हैं।

    गौरतलब है कि गांव रामपुर जागीर डल्ला पुलिस चौकी से महज एक किलोमीटर दूर है। पुलिस चौकी के नजदीक दिनदहाड़े हुई इस चोरी की घटना ने पुलिस की कारगुजारी पर भी सवाल खड़े किए हैं। चौकी डल्ला के इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर मलकीत सिंह के अनुसार पुलिस ने मौके का मुआयना कर एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है।