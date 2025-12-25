Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब पुलिस की नशा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई, मुक्तसर में 5.60 लाख की प्रापर्टी फ्रीज,घर के बाहर नोटिस चिपकाया

    By Anuj Sharma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:27 PM (IST)

    श्री मुक्तसर साहिब में पुलिस ने मलोट के गांव लक्खेवाली में एक नशा तस्कर की 5.60 लाख रुपये की संपत्ति फ्रीज की है। पुलिस ने तस्कर विक्रमजीत सिंह की संप ...और पढ़ें

    Hero Image

    श्री मुक्तसर साहिब में नशा तस्कर के घर के बाहर नोटिस चिपकाते हुए पुलिस टीम।

    जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब । श्री मुक्तसर साहिब में पुलिस ने मलोट के गांव लक्खेवाली में एक नशा तस्कर की 5.60 लाख रुपये की संपत्ति फ्रीज की है। मलोट के डीएसपी अंग्रेज सिंह और लक्खेवाली थाना सिटी के मुख्य अधिकारी मलकीत सिंह तस्कर के घर पहुंचे और घर के बाहर कार्रवाई का नोटिस चिपकाया।  

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस द्वारा विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की पुत्र जगदेव सिंह वासी लक्खेवाली की संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया अनुसार फ्रीज करवाया गया है। जानकारी के अनुसार विक्रमजीत सिंह के खिलाफ लक्खेवाली थाना सिटी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है।

    यह भी पढ़ें- अमृतसर के झबाल रोड पर तेज रफ्तार वाहनों का कहर, सब्जियों से लदा छोटा हाथी दो कारों से टकराया, कई घायल

    आदेश मिलने के बाद हुई कार्रवाई

    आरोपित ने नशा बेच कर संपत्ति बनाई थी। जिस संपत्ति की कुल कीमत 5.60 लाख रुपये बनती है, जिस पर विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की की उक्त संपत्ति को फ्रीज करवाने लिए एनडीपीसी एक्ट तहत केस तैयार करके कंपीटैंट अथारिटी को भेजा गया था।

    आर्डर प्राप्त होने पर उसकी संपत्ति के बाहर फ्रीजिंग आदेश चिपका दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपित विक्रमजीत सिंह इस संपत्ति को बेच नहीं पाएगा और इस संबंध में मामला सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

    यह भी पढ़ें- बठिंडा अस्पताल में मानवता शर्मसार, मृत महिला के कानों से चोरी हुई सोने की बालियां

    अब तक 31 मामलों को मिल चुकी मंजूरी

    एसएसपी अभिमन्यु राणा ने जानकारी सांझा करते हुए बताया कि 1 जनवरी 2025 से लेकर अब तक कुल 33 केस एनडीपीसी एक्ट तहत तैयार करके कंपीटैंट अथारिटी को भेजे गए है। इनमें से 31 मामलों को मंजूरी मिल चुकी है, जिनकी संपत्ति का कुल मूल्य 3 करोड़ 75 लाख 26 हजार 798 रुपये है।

    शेष 1 मामला अभी लंबित है। एसएसपी ने कहा कि नशे के कारोबार में शामिल सभी लोगों और नशा तस्करी करके संपत्ति बनाने वालों की सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच की जाएगी और उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा।

    यह भी पढ़ें- बठिंडा में सड़कों पर दौड़ रहे अनफिट वाहनों पर नहीं हो रही कोई कार्रवाई, विभाग के पास नहीं है आंकड़ा