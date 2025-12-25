पंजाब पुलिस की नशा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई, मुक्तसर में 5.60 लाख की प्रापर्टी फ्रीज,घर के बाहर नोटिस चिपकाया

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब । श्री मुक्तसर साहिब में पुलिस ने मलोट के गांव लक्खेवाली में एक नशा तस्कर की 5.60 लाख रुपये की संपत्ति फ्रीज की है। मलोट के डीएसपी अंग्रेज सिंह और लक्खेवाली थाना सिटी के मुख्य अधिकारी मलकीत सिंह तस्कर के घर पहुंचे और घर के बाहर कार्रवाई का नोटिस चिपकाया।

आर्डर प्राप्त होने पर उसकी संपत्ति के बाहर फ्रीजिंग आदेश चिपका दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपित विक्रमजीत सिंह इस संपत्ति को बेच नहीं पाएगा और इस संबंध में मामला सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा। यह भी पढ़ें- बठिंडा अस्पताल में मानवता शर्मसार, मृत महिला के कानों से चोरी हुई सोने की बालियां अब तक 31 मामलों को मिल चुकी मंजूरी एसएसपी अभिमन्यु राणा ने जानकारी सांझा करते हुए बताया कि 1 जनवरी 2025 से लेकर अब तक कुल 33 केस एनडीपीसी एक्ट तहत तैयार करके कंपीटैंट अथारिटी को भेजे गए है। इनमें से 31 मामलों को मंजूरी मिल चुकी है, जिनकी संपत्ति का कुल मूल्य 3 करोड़ 75 लाख 26 हजार 798 रुपये है।