वॉट्सऐप पर ट्रेडिंग में मुनाफा दिलाने का झांसा दे पहले फंसाया, फिर युवक से ठग लिए 31.17 लाख
जागरण संवाददाता, फाजिल्का। फाजिल्का जिले के एक युवक को वॉट्सऐप मैसेज के जरिए ट्रेडिंग में निवेश कर मुनाफा दिलाने का लालच देकर 31.17 लाख रुपये की ठग लिए गए। बातचीत के दौरान मुनाफा होने का भरोसा दिलाया गया और रकम भेजने के लिए अलग-अलग बैंक खातों के नंबर दिए गए। बाद में जब न तो मुनाफा मिला और न ही रकम वापस हुई।
मामला अब साइबर क्राइम पुलिस के पास है।फाजिल्का के रहने वाले अभिनव वर्मा ने साइबर क्राइम पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई है कि उसे वॉट्सऐप पर आए एक मैसेज के जरिए ठगी का शिकार बनाया गया। उसके मोबाइल नंबर पर मैसेज आया था। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर प्रमिला ने बताया कि वह वॉट्सऐप ग्रुप “वैंसिक इलाट इन्वेस्टमेंट वीआईपी” से दो मोबाइल नंबरों के जरिए ट्रेडिंग के लिए जुड़ा था।
ग्रुप द्वारा उसे मुनाफे का भरोसा दिया गया। शिकायत के अनुसार, ग्रुप में जुड़े लोगों ने उससे लगातार संपर्क में रहते हुए विभिन्न नंबरों और खातों में रकम भेजने को कहा। शुरुआत में छोटे अमाउंट भेजे, लेकिन हर बार अधिक फायदा होने की बात कहकर उसे कई किश्तों में रकम डालने के लिए कहा।
अलग अलग खातों में जाते रहे पैसे
इस दौरान अलग-अलग बैंक खातों के विवरण भेजे जाते रहे और कुल मिलाकर पीड़ित ने 31,17,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। रकम भेजने के बाद जब उसने मुनाफा निकालने या अपनी राशि वापस मांगने की कोशिश की, तो उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। इसके बाद युवक को शक हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हो चुकी है।
उसने तुरंत साइबर क्राइम पुलिस फाजिल्का को पूरी जानकारी सौंपकर कार्रवाई की मांग की। इंस्पेक्टर प्रमिला ने बताया कि शिकायत की जांच शुरू कर दी गई है और कॉल डिटेल्स, ट्रांजैक्शन एंट्री तथा डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की पड़ताल की जा रही है।
पहले भी सामने आ चुके मामले
जलालाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ फरवरी में शेयर मार्केट में बड़ा मुनाफा कमाने का लालच देकर ट्रेनिंग करने के नाम पर 67.50 लाख की ठगी का मामला सामने आया था। कुछ लोगों ने पीड़ित व्यक्ति को बड़ा मुनाफा कमाने का लालच देकर एक फेक आईडी बनाकर अलग-अलग खातों में पैसे मंगवाए। लेकिन बाद में आईडी बंद कर दी गई। इसके बाद जब पीड़ित ने अपने स्तर पर पड़ताल की तो पता चला कि उक्त लोगों ने उसके साथ ठगी की है।
फाजिल्का के गांव भंगाला के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ अप्रैल 2025 में ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 28.79 लाख रुपये की ठगी हुई। उसके मोबाइल पर एक महिला ने कॉल कर खुद को एरिका अरोड़ा बताया और हाई-प्रॉफिट ट्रेडिंग का दावा किया। महिला ने फर्जी लिंक और स्क्रीनशॉट भेजकर विश्वास जीत लिया और अलग-अलग खातों में रकम जमा करवाती रही। धीरे-धीरे उसने पीड़ित से 28 लाख से अधिक रुपये ले लिए। बाद में घाटे का बहाना बनाकर संपर्क तोड़ दिया। लिंक भी निष्क्रिय मिला। शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम पुलिस ने महिला सहित अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
नवंबर 2024 में अबोहर क्षेत्र में भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जहां एक व्यक्ति को शेयर मार्केट में बड़ा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 60 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर ली गई थी। आरोपियों ने छोटे निवेश पर फर्जी मुनाफे दिखाकर पीड़ित का भरोसा जीता और बाद में एक नकली ट्रेडिंग आईडी बनाकर उस पर बड़ी रकम डालने को कहा। कई दिनों तक झूठे मुनाफे दिखाए गए, लेकिन रकम बढ़ते ही नुकसान का हवाला देकर संपर्क तोड़ दिया गया। जांच में पूरी प्रक्रिया फर्जी पाई गई। साइबर क्राइम सेल ने शिकायत पर तीन अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी।
मुनाफा नहीं, जोखिम देखिए
ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरेंसी और शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ राजन लूना का कहना है कि किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कभी भी पैसा न लगाएं, चाहे वह कितने भी मुनाफे का दावा करे। फर्जी ऐप्स, वेबसाइट और निवेश योजनाएं असली जैसी लग सकती हैं, लेकिन ये पूरी तरह से स्कैम हो सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके व्हाट्सऐप, कॉल या ईमेल पर निवेश का प्रस्ताव देता है, तो उसकी प्रमाणिकता जांचे बिना पैसे न भेजें। जैसे ही संदेह हो, तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी साइबर थाने में शिकायत करें। आपकी सतर्कता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।
