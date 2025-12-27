तेज रफ्तार बस की टिप्पर से टक्कर, बस चालक गंभीर घायल, यात्रियों को आईं मामूली चोटें
फगवाड़ा-जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चहेड़ू बेंईं पुल के पास शनिवार सुबह पंजाब रोडवेज बस और टिप्पर में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बस चालक गंभीर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फगवाड़ा। जालंधर–फगवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चहेड़ू बेंईं पुल के समीप शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार पंजाब रोडवेज बस और टिप्पर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बस में सवार कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आईं। सौभाग्य से यात्रियों को कोई अधिक नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा।
जानकारी के अनुसार पंजाब रोडवेज की बस जालंधर से फगवाड़ा की ओर जा रही थी। इसी दौरान आगे चल रहे टिप्पर से बस की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के समय बस में कई यात्री सवार थे, लेकिन चालक की सूझबूझ और यात्रियों के सीटों पर बैठे होने के कारण बड़ा हादसा टल गया।
यह भी पढ़ें- श्रावस्ती में दो बसों की आमने-सामने टक्कर, नेपाली नागरिक समेत 10 यात्री घायल
हादसे की जानकारी देते हुए मक्खन सिंह।
टिप्पर श्री आनंदपुर साहिब जा रहा था
टिप्पर चालक भूपेंद्र सिंह, जो जालंधर से श्री आनंदपुर साहिब की ओर जा रहा था, ने बताया कि सुबह के समय वह चहेड़ू बेंईं पुल पार कर रहा था। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस ने उसके टिपर को टक्कर मार दी। उन्होंने कहा कि बस की गति काफी अधिक थी, जिससे चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख सका और हादसा हो गया।
घटना की सूचना मिलते ही सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम मौके पर पहुंची। टीम के इंचार्ज मक्खन सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बस की रफ्तार अधिक होने के कारण यह दुर्घटना हुई। हादसे में बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत उपचार के लिए जोहल अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार घायल चालक की हालत स्थिर बताई जा रही है।
यह भी पढ़ें- खजूरला गांव में चोरों ने लूटा एसबीआई एटीएम; गैस कटर से काट निकाली नकदी, 2022 में भी हुई थी लूट
बस में सवार यात्री सुरक्षित
मक्खन सिंह ने बताया कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उनके गंतव्य की ओर रवाना किया गया। हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात को सुचारू किया गया। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वर्तमान में धुंध और ठंड के मौसम को देखते हुए वाहन नियंत्रित गति में चलाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें।
तेज रफ्तार और लापरवाही से न केवल स्वयं बल्कि अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। प्रशासन ने भी लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।